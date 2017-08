Fimaa: il 3 agosto, a Roma, presentazione dell’Osservatorio nazionale turistico 2017

di

Una fotografia dell’andamento delle locazioni e delle compravendite degli immobili nelle principali località turistiche per l’estate 2017 con le variazioni, Regione per Regione, dei canoni d’affitto e dei prezzi medi di vendita rispetto al 2016; la classifica delle prime 13 località turistiche di mare e di montagna con i prezzi medi di compravendita più elevati; le problematiche del settore e le proposte per il rilancio del turismo immobiliare. Questi, in sintesi, i temi che verranno affrontati giovedì in occasione della presentazione dell’Osservatorio Nazionale Immobiliare Turistico 2017 sul mercato delle case per vacanza realizzato da Fimaa, Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari (Agenti immobiliari, Mediatori creditizi, Mediatori merceologici e Agenti in attività finanziaria), in collaborazione con la Società di studi economici Nomisma.

Il rapporto sarà presentato nel corso di una conferenza stampa che si terrà giovedì 3 agosto alle ore 11.00 nella sede di Confcommercio, Piazza Giuseppe Gioachino Belli 2, a Roma.

Alla conferenza interverranno Santino Taverna, Presidente Nazionale Fimaa, Fabrizio Savorani, Esperto di turismo immobiliare Fimaa e Luca Dondi dall’Orologio, Amministratore delegato di Nomisma.

