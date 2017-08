Immobiliare Usa, Re/Max:

di

Alla fine del primo semestre il mercato immobiliare statunitense ha segnato ancora un record come in quattro degli ultimi sei mesi dell’anno, quando si è toccato i massimi mensili delle vendite. Le vendite di giugno sono aumentate dell’1,4% rispetto all’anno scorso a giugno, nel quale si era registrato il record mensile nella storia del National Housing Report realizzato da Re/Max.

La combinazione tra l’incremento delle transazioni e una bassa offerta (a 2.8) ha influito nell’aumento dei prezzi di vendita. Il prezzo mediano di vendita di giugno ammonta a 245.000 dollari, maggiore del 7,5% rispetto all’anno scorso, segnando un nuovo record. I prezzi sono aumentati in 50 delle 53 città analizzate. Il numero medio di giorni sul mercato è crollato a 47, mentre l’offerta è diminuita nell’87% dei mercati.

Altri numeri:

Trenta delle 53 città hanno registrato un aumento in termini di transazioni.

Il prezzo mediano di vendita di giugno 2017 pari a 245.000 dollari è il più alto nella storia del National Housing Report.

La diminuzione dell’offerta del 15,2% da giugno 2016 continua di anno in anno. Questo è il 104esimo mese consecutivo di declino continuo dall’ottobre 2008.

La media di giorni sul mercato di giugno è stata di 47, record del report.

“I venditori continuano a trarre beneficio dalla limitata offerta, ottenendo il massimo dalla vendita ma gli acquirenti non devono essere scoraggiati – ha dichiarato Adam Contos, Re/Max co-ceo -. I tassi dei mutui sono relativamente bassi ed il mercato potrebbe prendere una svolta interessante, anche se contenuta: i dati del Labor Department hanno mostrato un calo di posti di lavoro aperti il che può significare che molti più lavoratori si concentrano sulle nuove costruzioni”.

Transazioni concluse

Nelle 53 aree metropolitane coinvolte nell’indagine condotta da Re/Max a giugno 2017, il numero medio degli immobili venduti è aumentato dell’1,4% rispetto allo scorso anno e del 7,5% rispetto a maggio 2017. 30 delle 53 aree analizzate hanno visto un aumento delle vendite tra cui Trenton, NJ +14,9%, Fargo, ND +14,6%, Wilmington/Dover, DE +12,9%, Albuquerque, NM +10,4% e Billings, MT +10,4%.

Prezzo mediano di vendita

A giugno 2017 il prezzo mediano di vendita degli immobili venduti nelle 53 aree analizzate è stato di $245.000, maggiore del 5,6% rispetto a maggio 2017 e maggiore del 7,5% rispetto a giugno 2016. Solo 3 hanno visto una diminuzione del prezzo: Trenton, NJ, -12,1%, Anchorage, AK, -2,5%, e Wilmington/Dover, DE, -1,3%

Delle 53 aree, dieci hanno visto un aumento a doppia cifra percentuale. Gli aumenti maggiori si sono verificati a Las Vegas, NV +13,7%, Nashville, TN +13,7%, Seattle, WA 12,3%, Manchester, NH +12,2%, e San Diego, CA +11,6%.

Giorni sul mercato

A giugno 2017 la media dei giorni sul mercato delle case vendute è stata di 47, quattro giorni in meno rispetto alla media registrata a maggio 2017 e minore di sette rispetto allo scorso anno a giugno. I quattro mercati con la più bassa offerta di immobili sono Omaha, NE con 20, Seattle, WA con 20, Denver, CO con 21 e San Francisco, CA con 22 giorni. Si continua a registrare un maggior numero di giorni sul mercato ad Augusta, ME con 119 e Miami, FL con 85. Con numero di giorni sul mercato si intende il numero medio di giorni che intercorre dalla presa dell’incarico alla firma del contratto.

Offerta di case in vendita

Il numero degli immobili in vendita a giugno 2017 è diminuito dello 1,2% rispetto a maggio 2017 e diminuito del 15,2% del rispetto a giugno 2016. Basata sugli immobili in vendita a giugno, l’offerta mensile di immobili è stata di 2.8, rispetto a maggio 2017 in cui ammontava a 2.6 e all’anno scorso in cui era a 3.2. Un’offerta di immobili a 6.0 rappresenta un mercato in equilibrio tra acquirenti e venditori.

A maggio 2017, 52 delle 53 aree analizzate hanno registrato un’offerta di case in vendita minore di 6.0, indicando così un “mercato di venditori”. A 6.4, Miami, FL continua ad essere l’unica città che ha visto un mercato con un’offerta maggiore di 6.0, tipicamente considerata adeguata per “un mercato di acquirenti”.

I mercati con la più bassa offerta sono San Francisco, CA a 1.0, Seattle, WA a 1.1, e Denver, CO a 1.2

