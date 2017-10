di

Uniposte s.p.a. è pronta “ad atterrare” all’Aeroporto di Trieste. “La città è pronta ad accogliere una realtà dei servizi postali e spedizioni consolidata e in pieno sviluppo – ha dichiarato il ceo Francesco Paduano -. Dopo il lancio del progetto di franchising a livello nazionale e dopo le recenti aperture di proprie filiali negli ipermercati Carrefour di Vercelli e Moncalieri, Uniposte si è aggiudicata il bando di gara per l’assegnazione di uno spazio commerciale aeroportuale in cui effettuare attività postale, vendita e consulenza di prodotti inerenti le telecomunicazioni e di servizi finanziari e assicurativi”.

L’apertura della filiale UniPoste Airport Trieste, nella zona passeggeri dello scalo, ha aggiunto Paduano, “garantirà infatti ai viaggiatori in transito l’erogazione di tutti i servizi offerti dalla società: dalla gestione della semplice corrispondenza al pagamento dei bollettini postali, dall’apertura di conti correnti al rilascio di carte di credito e terminali Pos, dal noleggio auto a lungo termine ai finanziamenti personali, per spaziare poi nella vasta offerta di prodotti assicurativi e, soprattutto, servizi turistici e biglietteria. Considerata la specializzazione dei servizi offerti, siamo certi che la nuova sede di Uniposte s.p.a., contribuirà anche all’aumento della pedonabilità dell’area arrivi dell’aerostazione portandovi perfino utenti che non devono volare. Un ulteriore investimento che ci apprestiamo a fare in una Regione dove, sin dall’inizio della nostra attività, abbiamo istituito un ufficio di rappresentanza”.

L’apertura della filiale di Trieste è prevista verso la fine del mese.

Uniposte “atterra” all’aeroporto di Firenze ultima modifica: da