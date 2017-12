Finanza & Futuro rafforza la Private advisory unit con 4 nuovi risorse

di

Finanza & Futuro, la rete dei consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank, continua a crescere e rafforza anche il team della Private advisory unit, la divisione specializzata nella gestione del cliente dal profilo private guidata da Federico Gerardini.

Sono quattro i nuovi ingressi: Renato Conca, in arrivo da Azimut per la provincia di Sassuolo; Silvano Salvestrini e Luca Cardini, entrambi provenienti da Credem per l’area di Firenze; Cesare Giunta, giovane professionista della rete Finanza & Futuro che si è particolarmente distinto in ambito private nell’area di Caserta. Tutte le risorse riportano al network manager Carmelo Sarcià.

La Private advisory unit (Pau) di Finanza & Futuro, nata nel 2014, è focalizzata sulla gestione di clienti che richiedono elevate competenze tecniche e relazionali. È una divisione creata per sviluppare un dialogo esclusivo e riservato con i propri clienti, proponendosi come partner solido e affidabile, in grado di fornire una gestione integrata ed equilibrata di tutte le dimensioni patrimoniali (investimenti, impresa e famiglia). La divisione Pau si affianca alle altre due strutture di private banking e di wealth management di Deutsche Bank che operano in Italia.

“Il 2017 è stato particolarmente positivo per tutte le divisioni della nostra rete e guardiamo con grande ottimismo all’anno ricco di sfide e di opportunità che abbiamo davanti – ha dichiarato Dario Di Muro, amministratore delegato di Finanza & Futuro -. Negli ultimi 12 mesi siamo cresciuti in termini numerici, con oltre settanta nuovi professionisti che hanno scelto di entrare in Finanza & Futuro; ma anche in termini di posizionamento sul mercato, perché abbiamo saputo valorizzare al meglio i nostri punti di forza al servizio del cliente e le eccellenze del nostro team allargato. Una di queste è proprio la Pau, guidata da Federico Gerardini, che ci permette di assicurare una forte ed esclusiva focalizzazione anche sul segmento private e che oggi si arricchisce della professionalità di Renato, Silvano, Luca e Cesare, cui diamo il nostro benvenuto”.

