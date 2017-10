Il 6 e il 7 novembre, a Milano, XIX Annual Assicurazioni del Sole 24 Ore

di

Lunedì 6 e martedì 7 novembre a Milano, in via Monte Rosa 91, si terrà la 19esima edizione dell’Annual Assicurazioni del Sole 24 Ore, evento di riferimento per il mercato assicurativo che ogni anno riunisce a confronto i top manager delle principali compagnie e i vertici delle istituzioni per far luce sullo stato del comparto.

Alla prima giornata, al via alle ore 14.30, interverranno tra gli altri Maria Bianca Farina, Presidente Ania, Patrick Cohen, ceo Gruppo Axa Italia, Marco Sesana, Country Manager per l’Italia e Amministratore Delegato Generali Italia, Camillo Candia, Country Ceo di Zurich Italia, Maurizio Cappiello, Direttore Generale Poste Vita e Amministratore Delegato Poste Assicura, Leonardo Felician, Amministratore Delegato Genialloyd, Luca Filippone,Direttore Generale Reale Mutua, Enrico San Pietro, Deputy General Manager General Insurance UnipolSai Assicurazioni, e Alessandro Santoliquido Amministratore Delegato e Direttore Generale Amissima.

L’Annual farà il punto sulla situazione italiana e internazionale, fornendo un quadro delle previsioni per il 2017 sul mercato assicurativo. In primo piano anche le strategie di distribuzione dei prodotti assicurativi, i possibili canali alternativi e le sfide poste dall’ingresso di nuovi competitor, dalle esigenze in tema di cybersecurity e di welfare. Focus particolari saranno dedicati alle evoluzioni sul fronte normativo, ai cambiamenti conseguenti all’innovazione digitale e agli sviluppi nel mercato auto.

