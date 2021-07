A tutta R, il 15 luglio focus sul mercato immobiliare tra npl, digitalizzazione e sostenibilità

Una giornata con oltre quindici tra i più autorevoli esperti e operatori del real estate, per tracciare le direttrici su cui correrà la ripartenza del settore. Si terrà giovedì 15 luglio a Milano, l’evento phygital “A tutta R – Real Estate, Ripartenza, Recupero, Responsabilità”, organizzato da Credit Village e Twin: a partire dalle ore 9, presso Le Village (Corso di Porta Romana, 61), una serie di incontri finalizzati a sviluppare, attraverso tavole rotonde tematiche, riflessioni centrali per la ripresa del mercato immobiliare che, frenato ancora dal covid, nei primi mesi del 2021 ha mostrato segnali discordanti a livello globale, ma che già nel 2022 in Italia dovrebbe andare verso una forte accelerata.

“L’obiettivo è dare un quadro esauriente delle prospettive di un settore al centro di un profondo mutamento morfologico, che sta dettando, oltre la crisi, i tempi della ripartenza economica – spiegano gli organizzatori -. Temi come credito deteriorato, tecnologia, sostenibilità offrono spunti di riflessione distinti, ma allo stesso tempo fortemente interconnessi nel definire nuovi standard e nuove opportunità di investimento verso cui stiamo andando incontro”.

Le nuove modalità di investimento in immobili

L’evento, in particolare, si concentrerà su tre aspetti di business, che si prevede incideranno in maniera significativa sul mercato che si affaccerà nel post covid.

Ad una overview su trend e driver di ripresa, in apertura dei lavori, a cura di Stefano Magnolfi, executive director Crif Real Estate Services, seguirà una prima round table dedicata alle nuove modalità di investimento in immobili, dal financing alle opportunità offerte dalle nuove cartolarizzazioni immobiliari, che vedrà alternarsi tra i relatori Corrado Angelelli, partner di Greenberg Traurig Santa Maria, Elena Cannazza, head of legal di Centotrenta Servicing, Gianluca De Simone, ceo & co-founder di Recrowd, Giuseppe Andrea Giannantonio, partner dello studio legale Chiomenti, Emanuele Grassi, ceo e founder di Gma e Leonardo Grechi, head of development di Walliance.

Gestione degli open data e i riflessi nell’operatività delle esecuzioni immobiliari

Il successivo momento di riflessione metterà la gestione degli open data e i riflessi nell’operatività delle esecuzioni immobiliari al centro di un dibattito che vedrà la partecipazione di Renato Ciccarelli, fondatore di It Auction e direttore generale di Neprix, Mirko Frigerio, executive vice president e founder di NplsRe_Solutions, Antonio Intini, chief business development officer di Immobiliare.it, Simone Luchini, head of real estate department di Phoenix e Presidente onorario di T6, Andrea Ricci, ceo di Juliet – Quaestio Cerved Credit Management e direttore generale di Cerved Credit Management.

Il futuro della real estate industry, tra sostenibilità, tecnologia e digitalizzazione

A chiudere l’evento, un pitch a cura di Noomery, con relatore l’investitore immobiliare Giuseppe Gatti, e a seguire una terza tavola rotonda sul futuro della real estate industry, tra sostenibilità, tecnologia e digitalizzazione: un confronto tra investitori, professionisti ed imprenditori sugli scenari dell’era post covid e sul ruolo strategico dei fattori Esg nel settore immobiliare. Prenderanno parte a quest’ultima sessione Matteo Baroni, coordinatore nazionale comunicazione di Ance Giovani e amministratore unico di Mba Costruzioni, Leonardo Cavalli, managing partner di One Works, Andrea Ciaramella, professore associato, co-fondatore di Real Estate Center, Politecnico di Milano, Manuela Di Marino, senior director cross business development & commercial planning di Rina Prime Value Services e Fabio Mantegazza, head of letting & sales di Bnp Paribas Real Estate Advisory.