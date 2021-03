Abc Asigurari Reasigurari S.A.: Ivass segnala commercializzazione polizza contraffatta

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha segnalato la commercializzazione di una polizza fideiussoria contraffatta intestata a Abc Asigurari Reasigurari S.A, impresa di assicurazione con sede legale in Romania, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (Financial Supervisory Authority – ASF). “L’impresa è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in alcuni rami danni, fra cui anche il ramo 15 – cauzioni”, precisa L’Ivass.

L’Istituto raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul proprio sito:

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori dell’Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.