Giovedì 25 gennaio alle 14,00, a Palazzo Altieri – Piazza del Gesù 49 Roma, Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Associazione bancaria italiana (Abi) e chairman dell’executive committee della Federazione bancaria europea (Ebf), e Marie-Anne Barbat-Layani, direttore generale della Fédération bancaire française (Fbf) invitano la stampa per un breve incontro sul Ruolo delle banche nel supporto alla crescita sostenibile e della green finance.

Il tema, ampiamente supportato dalla Federazione bancaria europea, è anche declinato da un punto di vista tecnico europeo nel green supporting factor, il fattore di correzione per gli “impieghi verdi”, che prevede una piccola variazione in termini di assorbimento di capitale. E questo in analogia al pmi supporting factor, che prevede una valutazione particolare per gli impieghi alle piccole e medie imprese.

Abi: il 25 gennaio, a Roma incontro "Ruolo delle banche nel supporto alla crescita sostenibile e alla green finance"