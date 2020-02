Abi: attività finanziarie delle famiglie in aumento

Le attività finanziarie delle famiglie italiane sono aumentate del 2,6% nel terzo trimestre del 2019 rispetto allo stesso trimestre del 2018: bene i depositi, le assicurazioni ramo vita, i fondi pensione e tfr, le obbligazioni, i fondi comuni, in flessione le azioni e partecipazioni. Lo ha reso noto oggi l’Associazione bancaria italiana (Abi) nel rapporto mensile di febbraio.

Dall’analisi degli ultimi dati disponibili sulle attività finanziarie delle famiglie in Italia emerge come tale aggregato si sia attestato a 4.396 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2019, con un aumento su base annua del 2,6%.

Biglietti, monete e depositi bancari

Secondo le ultime evidenze dell’Abi, la dinamica di biglietti, monete e depositi bancari (sia a vista sia a tempo) ha segnato una variazione tendenziale positiva del 4,2%. La quota di questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 32,9% (in calo rispetto al 32,4% di un anno prima).

Assicurazioni vita, fondi pensione e tfr

Le assicurazioni ramo vita, fondi pensione e tfr hanno segnato sono aumentati del 10,4%. La quota di questo aggregato risulta pari al 24,7%, in aumento rispetto al 22,9% nello stesso periodo dell’anno precedente.

Obbligazioni

Le obbligazioni sono cresciute dell’1,1%, andamento condiviso dalla componente pubblica (+12,6%) ma non da quella bancaria, che è in calo del 7,1%. La quota di questo aggregato sul totale delle attività finanziarie delle famiglie risulta essere pari al 6,3% (6,4% nel precedente anno).

Fondi comuni

Le quote di fondi comuni sono risultate in lieve aumento nel terzo trimestre del 2019, crescendo dello 0,6% su base annua e risultando pari al 10,9% del totale delle attività finanziarie delle famiglie (in calo rispetto all’11,2% dello stesso periodo dell’anno precedente).

Azioni e partecipazioni

In flessione le azioni e partecipazioni, diminuite del 5,2% su base annua. Nel terzo trimestre dello scorso anno si sono attestate al 21,4% del totale delle attività finanziarie (in diminuzione rispetto al 23,2% di dodici mesi prima).