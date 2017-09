Abi: sempre più sicure le operazioni digitali nelle banche

di

Ogni anno le banche italiane spendono oltre 250 milioni di euro per la sicurezza informatica. Lo rileva l’Abi sottolineando che grazie a questo lavoro e alla preziosa collaborazione con le forze dell’ordine, il 95% delle operazioni fraudolente viene bloccato e i clienti vittime di frode sono solo lo 0,002% del totale di quelli che operano su home banking, pari a 1 su 50.000.

Maggiore tutela anche per le operazioni digitali che prevedono il coinvolgimento di terze parti. Infatti, con l’entrata in vigore della direttiva europea Psd2 (Payment services directive), fissata per gennaio 2018, saranno definiti i rapporti tra banche e i nuovi attori non bancari che potranno operare nell’ecosistema dei pagamenti.

“Nell’attuare la nuova normativa – ha dichiarato il direttore generale dell’Abi, Giovanni Sabatini – si dovrà fare particolare attenzione a che, nell’accedere alle informazioni del conto dell’utente, l’operatore ‘terza parte’ possa accedere solo a quelle informazioni per cui l’utente ha dato il suo consenso”.

