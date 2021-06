Abi: conti correnti, online l’audioguida su indicatore dei costi complessivi

È online l’audioguida per agevolare la comprensione dell’Indicatore dei costi complessivi (Icc), che consente di confrontare le varie proposte di conti di pagamento, utile per coloro che vogliono aprire un nuovo conto e valutare quello più adatto alle proprie esigenze. Sviluppata dall’Abi (Associazione bancaria italiana) in collaborazione con il Centro nazionale del Libro parlato dell’Uici (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Onlus APS), l’audioguida è concepita con un linguaggio semplice e immediato e con informazioni pratiche ed è a supporto delle persone cieche e ipovedenti grazie al suo format pienamente fruibile.

L’iniziativa rientra nel quadro delle azioni previste dal protocollo d’intesa tra Abi e Uici per la realizzazione di attività congiunte e progetti sperimentali di informazione ed educazione finanziaria. L’impegno del settore bancario in tema di accessibilità, in linea con le principali indicazioni contenute nell’atto europeo sull’accessibilità, si sviluppa nell’ambito delle attività promosse dall’Associazione bancaria per favorire l’inclusione finanziaria e sociale dei cittadini.

Gratuito e in formato digitale, questo nuovo strumento propone in formato audio i principali contenuti dell’infografica dedicata all’Indicatore di costi complessivi, realizzata da Abi con le associazioni dei Consumatori che partecipano con le banche al progetto Trasparenza semplice. L’Icc è l’indicatore previsto dalle Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari aggiornate dalla Banca d’Italia, in sostituzione dell’Indicatore sintetico di costo, e ha la finalità di mostrare al cittadino il costo indicativo annuo del conto di pagamento, espresso in euro, per diversi profili di operatività. L’Icc del conto è indicato nel documento informativo sulle spese, fornito dalla banca assieme al foglio informativo del conto e al documento di sintesi, e nel riepilogo delle spese di fine anno, fornito assieme all’estratto conto.

Le audioguide

L’audioguida rappresenta il sesto appuntamento di questo percorso congiunto avviato sin dal 2013, che vede insieme Abi e Uici impegnate nella produzione di audio libri su argomenti di educazione bancaria e finanziaria di interesse per le persone con disabilità visiva. Sono già disponibili online, infatti, le audioguide: per agevolare nell’utilizzo degli sportelli automatici atm e dei pos; sui consigli utili per la prevenzione contro le truffe, con un focus specifico per le persone anziane e con scarsa alfabetizzazione finanziaria; sulle principali caratteristiche del servizio conto di base; sul nuovo quadro regolamentare dato dal recepimento della direttiva europea Mifid2 sui servizi di investimento; sulle nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in default; e su come siano cambiati i pagamenti online con la direttiva europea Psd2.

Le guide sono disponibili nella pagina del sito dell’Abi dedicata al protocollo con l’Uici e sul sito dell’Uici.