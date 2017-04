Abi, domani a Torino presentazione del volume “La difficile arte del banchiere” di Luigi Einaudi

di

Sarà presentato domani 24 gennaio a Torino, per iniziativa e presso la sede della Fondazione Luigi Einaudi Onlus, il volume “La difficile arte del banchiere” di Luigi Einaudi. Il testo, che raccoglie una selezione degli articoli pubblicati da Einaudi sul “Corriere della Sera” dal 1913 al 1924, è stato ripubblicato dall’editore Laterza su impulso dell’Abi e dell’Istituto Luigi Einaudi per gli studi bancari, finanziari e assicurativi, in ossequio alla volontà delle banche italiane di onorare il debito di stima e riconoscenza per quanto Luigi Einaudi ha fatto per la crescita morale, culturale, civile e istituzionale dell’Italia.

Appuntamento dunque al Palazzo D’Azeglio di via Principe Amedeo, dove a partire dalle 15.30 si seguiranno, introdotti dall’indirizzo di saluto di Enrico Filippi, presidente della Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Torino, gli interventi di Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, di Maurizio Sella, presidente dell’Istituto Einaudi, di Pierluigi Ciocca, membro dell’Accademia dei Lincei e già vice direttore generale della Banca d’Italia, di Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, e di Camillo Venesio, vicepresidente dell’Abi e amministratore delegato e direttore generale di Banca del Piemonte.

