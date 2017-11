Abi: oltre 17.600 giovani in banca con Fondo occupazione

di

Nel quinquennio 2012-2017 il Fondo per l’occupazione (Foc) ha finanziato, tra assunzioni e stabilizzazioni, 17.655 domande di prestazione, presentate da 240 imprese del settore, per un impegno complessivo di spesa di oltre 135 milioni di euro. Il 57% delle assunzioni ha riguardato il personale femminile e il 43% gli uomini. Lo comunica l’Associazione bancaria italiana (Abi), evidenziando che nel medesimo periodo dunque, a fronte di circa 17.000 uscite dalle aziende tramite il Fondo di solidarietà ed il relativo assegno straordinario, si è registrato un numero pressoché corrispondente di assunzioni/stabilizzazioni finanziate dal Foc alimentato dai lavoratori.

Tale dato, spiega una nota, pur non potendo denotare una compensazione tra entrate e uscite nel settore, evidenzia comunque l’efficacia del Fondo per l’occupazione nel favorire un ricambio generazionale che agevoli l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e inverta la tendenza all’invecchiamento della popolazione bancaria.

Per Abi occorre comunque fare il possibile per utilizzare tutti gli strumenti per favorire un ricambio generazionale più rapido. Anche in tale ottica, è in corso un confronto tra Abi e sindacati di settore al fine di implementare le attività del Foc.

