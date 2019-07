Abi, il 28 e 29 novembre a Roma Credito al credito 2019

Torna anche nel 2019 Credito al credito, l’evento di riferimento sugli strumenti di finanziamento a famiglie e imprese. L’evento si terrà a Roma, a Palazzo Altieri, a piazza del Gesù 49, il 28 e il 29 novembre prossimi. Al centro del dibattito quest’anno l’evoluzione delle normative europee, i modelli di risk management, la gestione dei crediti problematici. Le due giornate saranno inoltre dedicate a comprendere come fare del credito un motore di sviluppo, per promuovere l’innovazione e la sostenibilità.

Promosso dall’Abi, Associazione bancaria italiana, l’evento è organizzato da AbiServizi in collaborazione con Assofin (l’associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia) e ha come partner digitale Bancaforte.

A chi si rivolge

Credito al credito si rivolge a banche, società finanziarie e di credito al consumo, assicurazioni, imprese, confidi, associazioni di imprese e dei consumatori. Vi prendono parte direttori, responsabili ed esperti delle aree credito, credito al consumo, mutui, risk management, marketing, commerciale, comunicazione, legale, sicurezza, studi, strategie, sviluppo prodotti e canali.

Cos’è credito al credito

È un convegno sul credito alle famiglie e alle imprese, che ogni anno dà la parola a esperti di istituzioni, banche, imprese e nuovi player per condividere prospettive, best practice e nuovi modelli operativi. Un’occasione per approfondire gli ultimi dati sul credito erogato, conoscere le migliori esperienze internazionali e le iniziative di sostegno dell’industria bancaria al mercato retail e delle pmi in un mix di sessioni plenarie e parallele. Quest’anno ci si concentrerà inoltre sulle evoluzioni normative di matrice europea e internazionale, i modelli di risk management, l’innovazione.

Dal 2013 l’evento è inserito nella Settimana europea delle pmi promossa dalla Commissione europea.

Fino all’8 settembre è previsto uno sconto del 30% sul costo di iscrizione.