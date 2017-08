Abi e Mef: con il Fondo prima casa ammesse garanzie sui mutui per oltre 3,4 miliardi

di

Tra gennaio 2015 e giugno 2017 il “Fondo di garanzia prima casa”, istituito dal Mef, ministero dell’Economia e delle Finanze, reso operativo grazie a un protocollo d’intesa con Abi (Associazione bancaria italiana) e che vede la collaborazione di 174 banche e intermediari finanziari aderenti all’iniziativa, ha ricevuto 35.051 richieste di accesso alle garanzie statali per accendere il mutuo, di cui 29.734 sono state ammesse. Al 30 giugno scorso il valore dei mutui con la garanzia di questo strumento è stato pari a oltre 3,4 miliardi di euro.

Nel primo semestre del 2017 il Fondo ha ricevuto 15.758 domande, un picco che è stato possibile grazie alla migliore conoscenza dello strumento e ai segnali di ripresa economica che si riflettono anche nel settore immobiliare. A maggio e giugno le richieste di accesso alle garanzie per i mutui prima casa hanno superato le 3.200 mensili, oltre 100 domande al giorno.

Il Fondo di garanzia, partito con una dotazione di 650 milioni di euro, si conferma una utile opportunità di accesso al credito per l’acquisto dell’abitazione principale. Ad oggi le richieste sono giunte in prevalenza da giovani di età inferiore a 35 anni (circa il 63%), pur se non sussistono limiti di età per poterne usufruire.

Il Mef e l’Abi sottolineano come il Fondo rappresenti un importante esempio di collaborazione tra banche e istituzioni pubbliche, al servizio delle famiglie che aspirano ad acquistare l’abitazione principale. Le banche che utilizzano le garanzie del Fondo non possono richiedere ulteriori garanzie, oltre a quella ipotecaria.

Il Fondo di garanzia prima casa prevede il rilascio di garanzie a copertura del 50% della quota capitale dei mutui ipotecari (fino a 250.000 euro) erogati per l’acquisto (anche con interventi di ristrutturazione e per l’accrescimento dell’efficienza energetica), degli immobili adibiti a prima casa. La garanzia può essere richiesta per l’acquisto di immobili di qualsiasi metratura, purché non di lusso, da soggetti, senza alcun limite di reddito e di età, che alla data di presentazione della domanda non risultino proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli ricevuti per successione o che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Il Fondo di garanzia prima casa, così come il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate dei mutui che si rivolge alle famiglie in difficoltà economiche, è stato oggetto della campagna #casaconviene (http://www.mef.gov.it/ casaconviene/) realizzata dal Mef con la collaborazione di tutte le altre istituzioni coinvolte, pubbliche e private.

Le 174 banche e intermediari finanziari aderenti al Fondo di garanzia (che rappresentano più del 70% in termini di sportelli bancari) sono impegnati a promuovere una informazione capillare sull’iniziativa. La lista è consultabile presso il sito di Consap, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, che gestisce il Fondo (http://www.consap.it/media/ 2473/20170208-elenco-aderenti. pdf), dal quale è possibile scaricare anche l’apposito modulo di domanda.

