Abi, prima missione delle banche italiane in Albania

“Prima missione per l’Abi e le banche italiane in Albania, per assistere e supportare le imprese che vogliono partecipare al processo di sviluppo e ammodernamento produttivo del paese e alla sua integrazione con la nostra economia” . È il presidente del Comitato per l’internazionalizzazione dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Guido Rosa, a ribadire il sostegno del settore bancario italiano all’internazionalizzazione dell’economia nazionale, al Forum economico che si sta svolgendo oggi a Tirana in occasione della missione di sistema organizzata con le imprese e le Istituzioni.

Alla missione partecipa una delegazione di tre dei principali gruppi bancari che rappresentano circa il 55% del settore in termini di totale attivo: Banca Intesa Sanpaolo, Iccrea Banca e Unicredit.

“Su indicazione delle banche partecipanti alla missione – ha sottolineato Rosa – abbiamo richiesto all’Associazione bancaria albanese (Aab) di organizzare, per domani 20 febbraio, una tavola rotonda con le principali banche albanesi e la Banca Centrale albanese. L’incontro sarà finalizzato ad approfondire la conoscenza del settore bancario albanese e della regolamentazione in vigore per l’attività delle banche estere nel Paese, nonché ad offrire alla delegazione italiana un’occasione di contatto con gli intermediari locali”.

Gli imprenditori che operano in Albania, si legge in una nota dell’Abi, possono avvalersi dell’assistenza di importanti interlocutori di riferimento. Inparticolare, uno dei più grandi gruppi bancari italiani è direttamente presente in Albania con un ufficio di rappresentanza.Durante gli incontri di business le banche italiane partecipanti alla missione metteranno a disposizione altrettanti desk di assistenza, per supportare al meglio le imprese italiane e albanesi nell’individuazione delle soluzioni finanziarie più adatte a realizzare nuove operazioni commerciali e progetti di investimento nel Paese.

