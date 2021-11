Abi: mutui, priorità ai giovani per accesso a Fondo Garanzia prima casa

L’Abi (Associazione bancaria italiana) ha emanato ieri una lettera circolare agli associati che riporta il quadro complessivo degli aggiornamenti all’operatività del “Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa”, segnalando l’importanza di una sua tempestiva applicazione.

In particolare, ha evidenziato che tra le categorie di mutuatari che presentano priorità per l’accesso al Fondo, è stata introdotta la platea dei giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Inoltre, fino al 30 giugno 2022 è stata favorita l’erogazione di mutui per oltre l’80% del prezzo di acquisto dell’immobile per le categorie di mutuatari con “priorità” nell’accesso al Fondo che sono in possesso di un reddito Isee non superiore a 40 mila euro annui.

Infine, sono stati comunicati gli specifici aggiornamenti effettuati dal gestore del Fondo relativi alla modulistica che i richiedenti il mutuo devono compilare per poter beneficiare della garanzia.