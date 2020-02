Abi: prestiti alle imprese -1,9% a dicembre 2019

A dicembre 2019, mentre i prestiti alle famiglie salivano del 2,6%, i finanziamenti concessi alle imprese diminuivano dell’1,9%. È quanto emerge dal bollettino mensile dell’Associazione bancaria italiana (Abi), diffuso oggi.

Rielaborando i dati dell’Banca d’Italia, l’Abi evidenzia come il calo dell’1,9% segni una lievissima ripresa rispetto al -2% del mese di novembre e rispetto al -5,9% di novembre 2013, quando ci fu un picco negativo.

L’analisi della distribuzione del credito bancario per branca di attività economica “mette in luce come a dicembre 2019 le attività manifatturiere, quella dell’estrazione di minerali ed i servizi coprano una quota sul totale di circa il 56,8%, la quota delle sole attività manifatturiere è del 25,9%. I finanziamenti al commercio ed attività di alloggio e ristorazione detengono un’incidenza sul totale di circa il 21,7%, il comparto delle costruzioni l’11,4% mentre quello dell’agricoltura il 5,6%. Le attività residuali circa il 4,6%”.

L’influenza del ciclo economico e degli investimenti

La dinamica del credito continua, secondo l’Abi, ad essere influenzata dall’andamento degli investimenti e del ciclo economico la cui dinamica rimane modesta. In particolare, posto uguale a 100 il valore reale degli investimenti fissi lordi al primo trimestre 2008, nel terzo trimestre del 2019 l’indice si è posizionato a 81,7, con una perdita complessiva pari a 18,3 punti.

Più fallimenti e chiusure di impresa, dopo 15 trimestri positivi

Secondo i dati pubblicati dal Cerved14 nei primi 9 mesi del 2019 i segni del rallentamento dell’economia si riflettono sui dati relativi alle chiusure di impresa: dopo quindici trimestri positivi, torna infatti ad aumentare il numero di fallimenti. Il dato è accompagnato da un ulteriore aumento delle procedure concorsuali non fallimentari e delle liquidazioni volontarie, che avevano già fatto registrare un peggioramento nei mesi precedenti. In dettaglio tra luglio e settembre sono fallite 2.291 imprese, in crescita del 4,2% su base annua.

Questo dato porta il totale delle procedure fallimentari aperte nei primi nove mesi dell’anno a quota 7.968 società: il dato risulta ancora in calo su base annua (-2,4%), ma il miglioramento che durava da cinque anni ha perso slancio. Nei primi nove mesi del 2019 il numero di fallimenti è tornato a crescere in molte regioni: in Valle d’Aosta, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata e Sicilia.

In forte aumento anche il numero di procedure non concorsuali, che nel terzo trimestre è passato da 271 a 335 (+23,6%), portando il totale dei casi aperti tra gennaio e settembre a quota 1.047 (+3,7% su base annua). Il peggioramento è dovuto a un forte aumento dei concordati preventivi, che dopo aver toccato un minimo, sono cresciuti del 13,7% su base annua.

Per il quarto trimestre consecutivo, segnala l’Abi, è anche aumentato il numero di imprenditori che decidono volontariamente di chiudere attività in bonis: in base alle stime nel terzo trimestre del 2019 hanno avviato una liquidazione volontaria circa 12 mila società, il 6,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2018. Complessivamente, sono state avviate 42 mila liquidazioni volontarie tra gennaio e settembre, in crescita del 4,1% su base annua.

Invariati i criteri di erogazione delle banche

Secondo quanto emerge dall’ultima indagine trimestrale sul credito bancario (Bank Lending Survey – gennaio 2020), nel quarto trimestre del 2019 i criteri di erogazione dei prestiti alle imprese sono rimasti invariati: l’effetto espansivo della pressione concorrenziale tra le banche ha compensato il contributo moderatamente restrittivo esercitato dal maggior rischio percepito. Le politiche di offerta applicate ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni hanno registrato un ulteriore lieve allentamento.

I termini e le condizioni generali si sono mantenuti sostanzialmente stabili per i finanziamenti alle imprese, mentre sono lievemente migliorati per i mutui alle famiglie. Per il trimestre in corso gli intermediari prevedono che le politiche di offerta rimangano invariate sia per le imprese sia per le famiglie.

Domanda delle imprese invariata. Diminuita la domanda per investimenti

Secondo l’ultimo report mensile dell’Abi, la domanda di prestiti da parte delle imprese è rimasta sostanzialmente invariata; il basso livello dei tassi di interesse avrebbe esercitato un contributo espansivo. La domanda di mutui delle famiglie è lievemente aumentata. Nel dettaglio, si è registrato un diminuzione della dinamica della domanda di finanziamento delle imprese legata agli investimenti (in termini dell’indicatore espresso dalla percentuale netta: -20%; +20% nel primo trimestre del 2019). È risultata nulla la variazione della domanda di finanziamenti per operazioni di fusioni, incorporazioni e ristrutturazione degli assetti societari e quella per scorte e capitale circolante (+10% e -20% rispettivamente nel terzo trimestre del 2019); pari a +10% la domanda per ristrutturazione del debito e per investimenti fissi (0% e -20% rispettivamente nel trimestre precedente) e pari a +20% quella legata al livello dei tassi di interesse (0% nel trimestre precedente).

Per il primo trimestre del 2020, la domanda di prestiti da parte delle imprese si rafforzerebbe mentre quella da parte delle famiglie resterebbe invariata.