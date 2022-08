Abi: le proposte a partiti commissioni parlamentari in vista della campagna elettorale

Il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi) Antonio Patuelli e il direttore generale Giovanni Sabatini hanno inviato una lettera alle commissioni parlamentari e ai partiti in vista delle prossime elezioni parlamentari, per contribuire alle riflessioni programmatiche utili per la XIX° legislatura della Repubblica. L’Associazione bancaria italiana ha infatti predisposto il documento “Banche per l’Italia” che sintetizza, in una prospettiva di medio termine, i principali temi di interesse per l’Italia secondo la visione delle banche operanti in Italia.

Di seguito il testo del documento inviato.

Le banche per L’Italia

Siamo ancora in emergenza. Occorre crescere.

La pandemia e la guerra russo- ucraina rendono necessario che il percorso di crescita dell’economia italiana non si interrompa, anche perché il livello del reddito complessivo in Italia è ancora molto inferiore a quello del periodo precedente all’avvio della grande crisi economica e finanziaria.

La crescita deve essere inclusiva e sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale.

L’Italia e l’Europa

Il confronto europeo è importante e ineludibile. Siamo e dobbiamo restare in Europa. Dobbiamo contribuire a far evolvere l’Europa.

Un’Italia forte e solida, con chiare politiche per la crescita economica, ambientale e sociale, rafforza il suo ruolo in Europa.

L’Italia deve porsi l’obiettivo di essere forza trainante in Europa, valorizzando i suoi fondamentali, l’eccellenza delle imprese, la capacità di risparmio delle famiglie la solidità del mondo bancario.

Il ruolo delle Banche è stato essenziale durante la pandemia: ha permesso di sostenere famiglie e imprese, in stretta connessione con gli interventi attuati dalle Istituzioni europee e italiane.

Per massimizzare il ruolo delle banche a supporto dello sviluppo e della crescita occorre un quadro regolamentare nazionale e europeo che sappia perseguire la stabilità avendo come obiettivi la crescita sostenibile, l’occupazione e la competitività.

Per realizzare pienamente una vera Unione Bancaria Europea occorrono Testi Unici europei delle Banche, della Finanza, del Fallimentare, del diritto penale dell’economia. In particolare:

Va completata l’Unione Bancaria Europea, definendo chiare regole per la gestione delle crisi di banche di minori dimensioni.

Le normative europee sulle banche non devono essere rivolte al solo obiettivo della stabilità dei singoli intermediari ma devono contribuire a far crescere l’economia e farla crescere in modo sostenibile, creando le condizioni per un maggior sostegno finanziario a famiglie e imprese.

Il recepimento delle regole prudenziali internazionali, in primis quelle cd. di Basilea 3+, deve essere rivolto a facilitare il sostegno a famiglie e imprese evitando che sia attuato senza tenere conto delle specificità dell’economia europea con il rischio di aumentare il divario competitivo con gli Stati Uniti.

Occorre aggiornare al nuovo contesto il limite dell’1%, fissato dall’Autorità Bancaria Europea (Eba) nell’ambito delle nuove definizioni di default, in caso di ristrutturazione/allungamenti dei prestiti, al

fine di facilitare le misure attivabili dalle banche volte a rendere più sostenibile il rimborso dei prestiti delle imprese sane ma in temporanea difficoltà.

È necessario attuare in modo concreto il principio della proporzionalità della regolamentazione e della supervisione bancarie affinché l’economia italiana possa continuare ad essere sostenuta da un settore bancario diversificato. La regolamentazione deve essere coerente con i principi della libertà di impresa anche sotto il profilo della governance e dei requisiti degli esponenti aziendali che debbono essere coerenti con i principi delle norme nazionali, in primo luogo quelle costituzionali.

Le banche non devono essere lasciate sole nell’applicazione delle tante normative in tema di sostenibilità, non possono fare da supplenza alle decisioni delle Istituzioni. Il quadro normativo deve facilitare la transizione delle imprese, specie quelle di minori dimensioni, evitando di far mancare le risorse finanziarie a quelle imprese che pur non rispettando oggi le classificazioni di sostenibilità europee (cd. Tassonomia) hanno piani credibili per l’adozione di sistemi e di processi produttivi più sostenibili sotto il profilo ambientale.

È fondamentale contrastare ipotesi di penalizzazione (ponderazione diversa da zero/limiti di concentrazione) sul possesso di titoli di Stato da parte delle banche europee, creando problemi innanzitutto agli Stati emittenti nel collocamento delle loro emissioni.

Occorre rivedere le regole in tema di npl, in particolare quelle sugli automatismi negli accantonamenti a fronte dei crediti deteriorati al semplice trascorrere del tempo (cd. calendar provisioning).

La nuova Autorità Europea per il contrasto del riciclaggio deve avere sede in Italia. l’Italia merita di ospitarne la Sede per l’impegno per la legalità e per carenza in Italia di altre Istituzioni finanziarie europee.

Le normative nazionali non devono creare svantaggi competitivi rispetto agli altri Paesi europei e debbono essere allineate al quadro di regole primarie e secondarie europee.

In Italia rimuovere i vincoli strutturali e attivare politiche economiche chiare e stabili.

Sono stati fatti passi avanti per recuperare competitività. Tuttavia, la produttività , in particolare quella totale dei fattori, in Italia è ancora insoddisfacente nella comparazione internazionale.