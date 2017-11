di

Prorogata sino al 31 dicembre 2019 la “Convenzione in tema di anticipazione sociale dell’indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)”. Da oltre otto anni, informa l’Abi in una nota, la convenzione regola la possibilità che le banche aderenti anticipino ai lavoratori i trattamenti di integrazione salariale straordinari nei casi di sospensione dal lavoro a zero ore.

Stante il valore sociale dell’iniziativa, continua la nota dell’Abi, insieme a Confindustria, Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fabi, First/Cisl, Fisac/Cgil, Ugl Credito, Uilca e Unità Sindacale Falcri-Silcea-Sinfub è stato sottoscritto negli scorsi giorni l’accordo di proroga.

Pur in un contesto di graduale ripresa dell’economia rimane quanto mai opportuna la convergenza delle azioni ed il rafforzamento della collaborazione tra gli attori sociali. L’obiettivo è infatti quello di fornire concrete risposte ai lavoratori e alle loro famiglie coinvolte nelle ricadute occupazionali delle aziende in crisi.

La convenzione prevede che le banche aderenti anticipino, per un massimo di sette mesi, un’indennità che può arrivare fino a 900 euro mensili. In questo modo si consente ai lavoratori in difficoltà di beneficiare del sostegno al reddito in loro diritto, senza dover attendere le lungaggini dei tempi amministrativi.

L’Abi si impegna a contribuire al sostegno delle persone e delle loro famiglie, promuovendo presso i propri Associati, nel rispetto della libera concorrenza tra le aziende di credito, l’attivazione di interventi rapidi volti a sostenere la disponibilità del reddito dei lavoratori sospesi in Cigs.

Abi: prorogata convenzione per anticipo sociale della Cigs allo sportello ultima modifica: da