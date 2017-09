Abi: dal 22 al 24 novembre, a Milano, II edizione del salone dei pagamenti

di

Si terrà dal 22 al 24 novembre la seconda edizione del Salone dei pagamenti, l’evento promosso dall’Abi per diffondere la cultura del digitale e dell’innovazione nella filiera dei pagamenti.

Una grande occasione di informazione, dialogo e confronto sul presente e sul futuro dei pagamenti. E, insieme, un incubatore di idee sull’innovazione nei servizi finanziari, e un incontro di confronto in grado di promuovere il dialogo tra banche, imprenditori, PA, professionisti, Istituzioni e cittadini. È tutto questo Il Salone dei pagamenti – Payvolution, l’evento organizzato AbiServizi e promosso da Abi, Feduf, Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, Consorzio Cbi, Consorzio Abi Lab, sotto il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId), Presidenza del Consiglio dei ministri, che terrà la sua seconda edizione a Milano il 22, 23 e 24 novembre presso il MiCo (Milano Congressi, via Gattamelata 5).

“Abbiamo scelto di aprire il Salone dei pagamenti al grande pubblico – ha spiegato Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi – perché le opportunità del digitale e delle soluzioni innovative di pagamento non possono rimanere solo un tema da convegno per addetti ai lavori. Sono fattori determinanti di competitività e di sviluppo per l’intero Paese. Per questo è necessario coinvolgere tutti, a cominciare dalle famiglie e dagli studenti, per arrivare a professionisti, al mondo delle partite Iva, alle imprese, agli accademici. Insieme, ovviamente, agli operatori del settore: banche, intermediari finanziari, Regolatori e Istituzioni. Il successo di partecipazione che il Salone ha registrato lo scorso anno dimostra l’interesse che c’è su questi temi”.

Dopo il grande successo della prima edizione – a cui hanno partecipazione quasi 4mila persone, 80 partner, 44 espositori e 300 relatori – il Salone dei Pagamenti conferma anche per il 2017 il suo format innovativo composto da un ricco calendario di conferenze e appuntamenti con ingresso gratuito, da un ampio spazio espositivo nel quale conoscere e sperimentare le nuove soluzioni proposte dai partner tecnologici e da percorsi personalizzati di educazione finanziaria.

I macrotemi dell’edizione 2017

Sono 8 le aree tematiche che saranno approfondite nei 3 giorni dell’edizione 2017 del Salone dei Pagamenti: il Futuro dei pagamenti, Bank (r)evolution, Mobile & Millenials, Shopping senza contante, Pagamenti e società digitale, Trend regolamentari, Fintech & RecTech, Sicurezza.

“Il settore dei pagamenti è in continuo fermento. Da una parte – ha aggiunto Sabatini – le tecnologie digitali offrono nuove possibilità per rendere ancor più semplice, veloce e sicuro il momento del pagamento, anche in mobilità. Dall’altro, l’introduzione di normative a livello europeo ha aperto il mercato a nuovi operatori e alle fintech. In questo scenario le banche sono in prima linea e stanno investendo per favorire strumenti efficaci e sicuri che rispondano alle nuove esigenze di cittadini e imprese. Servono, però regole comuni per tutti gli operatori, e ulteriori passi avanti da fare per arrivare a un equal level playing field”.

A rendere ancora più interessante l’edizione 2017 del Salone dei Pagamenti c’è l’ormai prossima entrata in vigore della direttiva europea Psd2, fissata per gennaio 2018, che ridisegnerà i rapporti tra banche e i nuovi attori non bancari che potranno operare nell’ecosistema dei pagamenti. Il Salone dei Pagamenti, riunendo i maggiori attori del settore bancario e del mondo fintech, sarà, quindi, un’occasione privilegiata per analizzare ricadute e prospettive. Inoltre, affronterà tutti i principali trend che caratterizzano l’evoluzione in atto: dagli instant payment, di cui si prevede una rapida diffusione con l’entrata in vigore delle piattaforme paneuropee, all’applicazione delle tecnologie Blockchain, al sistema per creare una società e una Pubblica Amministrazione digitale.

Il Salone dei Pagamenti si svolge sotto il patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgId) – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è realizzato in collaborazione con Feduf – Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio, Consorzio Bancomat, Consorzio Cbi, Consorzio Abi Lab, insieme anche a Digital Magics, FinTechStage, Fpa e Netcomm.

Abi: dal 22 al 24 novembre, a Milano, II edizione del salone dei pagamenti ultima modifica: da