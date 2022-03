Abitare Co lancia Abitare Commercial. A guidarla sarà Roberto Nava

“Il commercial real estate italiano si è ripreso dalla crisi causata nel 2020 dalla pandemia. Gli investimenti sono tornati a crescere con forza in tutti i comparti, ad esclusione di quello terziario dove però il tasso di assorbimento degli spazi in offerta ha fatto un balzo in avanti in tutte le nostre principali città, Milano in testa. Alla luce del crescente interesse degli investitori per le differenti asset class, anche di medio e piccolo taglio, abbiamo deciso di allargare il nostro raggio d’azione dotandoci di una apposita struttura dedicata, Abitare Commercial. I nostri servizi rappresentano un supporto completo ed integrato che si rivolge ai players nazionali ed internazionali, senza mai perdere di vista il nostro focus: creare un percorso che non solo soddisfi, ma che valorizzi le esigenze dei nostri interlocutori; è questo il dna di Abitare Co ”. Così Giuseppe Crupi, ceo di Abitare Co ha presentato oggi Abitare Commercial, la nuova realtà dedicata al settore immobiliare ad uso commerciale della società attiva da 25 anni nell’ambito dell’intermediazione immobiliare.

A guidare Abitare Commercial è stato chiamato Roberto Nava che, a capo di un team dedicato, svilupperà il business connesso al mercato del commercial real estate.

Nava, si legge in una nota stampa, è un manager dotato di grandi competenze tecnico-economiche e commerciali, sviluppate in oltre venti anni di esperienza in primarie aziende del settore. “Siamo lieti di affidare a Roberto Nava la nostra nuova creatura, certi del contributo che saprà darci. Abbiamo visto in lui un professionista di alto profilo, con le competenze e l’esperienza necessarie per affrontare le nuove sfide del mercato e supportare la crescita di Abitare Commercial”, ha concluso Crupi.

Il 2021 ha sancito infatti il recupero delle performance del commercial real estate (cre) in Italia, il settore composto da tutti quegli immobili a destinazione non residenziale come uffici, negozi, capannoni. Gli investimenti hanno superato i dieci miliardi di euro, con una crescita del 15% sul 2020. Il 2022, nonostante il clima di incertezza provocato da fattori esogeni quali la pandemia e la recente crisi internazionale, dovrebbe consolidare la ripresa. Nel comparto uffici torna a crescere la domanda con un aumento del tasso di assorbimento rispettivamente del 31,7% a Milano e di circa il 21% a Roma.

In tutti gli altri comparti commercial real estate scambi e investimenti sono cresciuti nel 2021 con performance a doppia cifra, soprattutto per logistica e hotellerie vicine al 100% di aumento rispetto al 2020.