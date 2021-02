Abitarein: la proposta di acquisto si paga online. Al via partnership con Mybank e Axerve

Abitarein consente di pagare online anche il compromesso per l’acquisto di un’abitazione. Un servizio che si aggiunge a quelli già disponibili sulla piattaforma per la vendita online di case in costruzione, lanciata a maggio 2020: progettare gli spazi, scegliere gli arredi e personalizzare la propria nuova casa. La nuova modalità di pagamento è stata resa possibile grazie all’intesa con Mybank e Axerve.

Il nuovo servizio di pagamento è già disponibile per chi desidera acquistare casa con l’ultimo progetto residenziale annunciato, “Porta Naviglio Grande”, composto da due edifici per 72 appartamenti complessivi, concepiti secondo criteri di sostenibilità, funzionalità, comfort e design. Un’esperienza di acquisto sempre più completa, sicura e all’avanguardia: il cliente, dopo aver configurato e terminato l’iter di selezione e scelte del suo appartamento, può così procedere alla sottoscrizione digitale della proposta, incluso il pagamento digitale.

“Continuiamo a investire su nuovi e più rapidi servizi all’interno delle nostre offerte, una nostra caratteristica ben precisa quella della ricerca e sviluppo continui, che nel corso dell’ultimo anno, vista anche la particolare situazione che ci ha colpito tutti, abbiamo ulteriormente perseguito – ha dichiarato Marco Grillo, amministratore delegato di Abitarein -. L’innovazione è per noi fondamentale, nel nostro settore abbiamo bisogno di snellire processi e semplificare procedure, senza mai perdere di vista la fiducia che i nostri clienti ripongono nei nostri confronti, il bene più prezioso. Per questo li accompagniamo passo per passo nel processo di acquisto di una casa su misura, fino al pagamento digitale. Siamo felici e orgogliosi delle risposte che stiamo ricevendo su Porta Naviglio Grande: dopo 70.000 accessi al sito internet, 3.000 registrazioni e 500 appuntamenti fissati, la partnership con Mybank e Axerve ci permette di guardare al futuro di questo progetto con ancora maggior entusiasmo”.

Con Mybank, i clienti di Abitarein potranno finalizzare il pagamento in modo sicuro direttamente dal loro online banking. Infatti, dopo aver selezionato Mybank e scelto il proprio istituto bancario, gli acquirenti saranno ridiretti verso il loro online banking dove visualizzeranno un bonifico precompilato da autorizzare.

Oltre a semplificare e ridurre i processi amministrativi di Abitarein, l’immediatezza del bonifico Mybank unitamente all’assenza di limiti di plafond di spesa, consentirà di procedere rapidamente con il progetto di acquisto casa.

“Siamo estremamente lieti di prender parte all’innovativo progetto di Abitarein. Assistere alla digitalizzazione di realtà tradizionalmente legate al mondo fisico è indicativo di quanto il difficile contesto dell’ultimo anno abbia portato alla luce l’importanza della vetrina digitale e della scelta di metodi di pagamento online. Siamo certi che Mybank con il suo bonifico immediato saprà rispondere con efficacia alle esigenze di ottimizzazione di processi e risorse di Abitarein offrendo ai suoi clienti un’esperienza d’uso semplice, fluida e che allo stesso tempo protegge l’identità digitale degli stessi”, ha commentato Giorgio Ferrero, ceo di Preta, la società che detiene e gestisce Mybank.

Axerve Ecommerce Solutions è la piattaforma di pagamento di Axerve che permette di accettare le carte dei principali circuiti nazionali e internazionali e oltre 250 sistemi di pagamento alternativi.

“La gestione del pagamento riveste oggi un ruolo chiave nella relazione con il cliente finale e i sistemi di pagamento non sono più soltanto delle commodity o un modo per trasferire denaro ma un vero e proprio fattore distintivo – ha aggiunto Alessandro Bocca, ceo di Axerve -. Axerve Ecommerce Solutions permetterà alla piattaforma di Abitarein di offrire tutte le possibili modalità di pagamento digitale, garantendo all’utente finale un’esperienza d’acquisto personalizzata e creata sulle sue specifiche esigenze. Abitarein porta per la prima volta i vantaggi dei pagamenti alternativi nel mercato immobiliare, siamo entusiasti di essere parte di questo progetto”.

Grazie a questa ultima integrazione della piattaforma di acquisto online, che rappresenta un’assoluta rivoluzione nel campo dell’immobiliare e una novità a livello mondiale per il grado di dettaglio raggiunto, il customer journey può così svolgersi dall’inizio alla fine. Ne beneficia anche la gestione delle relazioni con i clienti e un più rapido aggiornamento automatico delle informazioni relative agli acquirenti di Abitarein.