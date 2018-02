L’8 febbraio, a Berlino, presentazione dell’accordo tra Atradius e Fedagromercati

di

Gestire e assicurare il credito commerciale degli operatori del settore del commercio ortofrutticolo all’ingrosso da oggi sarà più semplice grazie all’offerta di nuovi servizi finanziari, di informazione e monitoraggio adattati al settore per la tutela e la crescita delle imprese degli associati di Fedagromercati e della categoria nel suo complesso. È questo il tema centrale del dibattito “Proteggere il business delle imprese dal rischio di credito commerciale per crescere sui mercati”, che si terrà giovedì 8 febbraio, alle ore 14:30, presso lo stand D-06, City Cube, Hall 2.2 nell’ambito del “Fruit Logistica”, la più importante fiera internazionale dedicata al settore ortofrutticolo che ha luogo a Berlino dal 7 al 9 febbraio 2018.

Nel corso dell’incontro verranno presentati i nuovi progetti di Fedagromercati, separati ma strettamente interconnessi l’uno con l’altro: la firma del procotollo con Atradius e la convenzione con Cerved-Osserva per il nuovo Osservatorio Osservamercati 2.0. Alla base di entrambe le iniziative vi è infatti una comune necessità di rispondere all’esigenza degli operatori grossisti di regolarizzare i rapporti commerciali, proteggendo gli imprenditori dal rischio di mancato pagamento e da comportamenti scorretti che ostacolano lo sviluppo delle aziende del comparto.

Nello specifico, il protocollo con il Gruppo Atradius offre soluzioni assicurative per il comparto come le polizze Modula Food e Modula Smart, oltre ad altri servizi ad esse complementari. Ciò va ad integrarsi con la nuova versione del progetto Osservamercati 2.0, la piattaforma della Federazione per il monitoraggio dei crediti commerciali arricchita dai dati Cerved. La gestione del credito e l’elaborazione dei dati del comparto in tempo reale rappresentano infatti due elementi fondamentali per la promozione degli associati attraverso l’offerta di nuovi servizi.

All’incontro interverranno Valentino Di Pisa, presidente di Fedagromercati Nazionale; Gianluca Notari, responsabile dell’Osservatorio di Fedagromercati; Christian Cattalini, responsabile Sviluppo Convenzioni Cerved Group; Stefania Vinci, responsabile Progetti Verticali Cerved Group e Alberto Triggiani; responsabile Marketing ed Intermediari di Atradius.

