Accordo Banca Aidexa – Cofidi per prestiti veloci garantiti alle pmi

Banca Aidexa si allea con Cofidi.it. Il progetto fintech, che a inizio giugno ha ottenuto la licenza bancaria dalla Bce, ha stretto una partnership con Cofidi.it, strumento del credito del sistema Cna e intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia, per soddisfare il bisogno di liquidità delle pmi con X Instant Garantito, un finanziamento semplice e immediato dedicato esclusivamente alle piccole e medie imprese.

Il prestito X Instant Garantito, a tasso fisso e della durata di un anno con rate mensili costanti, è destinato a qualsiasi esigenza e può ammontare fino a 100.000 euro. Inoltre, è prevista una garanzia fino all’80% sull’importo erogato: a rilasciarla è Cofidi.it, la cui mission è facilitare l’accesso ai finanziamenti bancari richiesti dalle imprese grazie alle convenzioni con gli istituti di credito su tutto il territorio nazionale.

Con la garanzia di Cofidi.it, che rispetta i parametri patrimoniali e organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia per il controllo e la vigilanza, le imprese socie ottengono il finanziamento più velocemente e alle migliori condizioni creditizie.

Banca Aidexa spiega che le caratteristiche principali del finanziamento X Instant Garantito sono semplicità e immediatezza: “all’imprenditore bastano solo 20 minuti per scoprire fattibilità, importo e tasso d’interesse e, se la richiesta viene approvata, in 48 ore si riceve il denaro. Inoltre, l’iter burocratico è snellito al massimo perché non sono necessari moduli cartacei da compilare e i documenti richiesti sono ridotti al minimo: partita iva, carta d’identità o passaporto, codice fiscale e credenziali della banca dove si possiede il conto corrente. Tutto ciò è reso possibile dall’innovazione dell’open banking, in particolare dalla condivisione dei dati bancari dei clienti introdotta dalla Psd2, e dall’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning per l’analisi dei dati”.

Il finanziamento, afferma una nota stampa congiunta, può rappresentare lo strumento adatto per le numerose necessità con cui oggi fanno i conti le imprese: ad esempio per far partire subito i cantieri assumendo la manodopera e comprando in anticipo le materie prime necessarie per avviare i lavori, oppure per pagare l’anticipo di un leasing aziendale o rateizzare il pagamento delle imposte in 12 mesi. In aggiunta, il finanziamento garantito non richiede alcuna garanzia, né reale né personale.

“Le imprese italiane, soprattutto quelle di dimensioni più contenute, oggi più che mai necessitano di un sostegno concreto e di strumenti di finanziamento semplici, veloci e trasparenti per far fronte agli investimenti di cui hanno bisogno. Il finanziamento X Instant Garantito di Banca AideXa permette agli imprenditori di coprire gli impegni a breve termine, gestendo al meglio i flussi di cassa. La collaborazione con Cofidi.it, che ha maturato una notevole esperienza nel settore del Credito garantito al servizio delle imprese e dei territori in cui operano, è un tassello importante per supportare la ripartenza delle Pmi italiane, che pesano su oltre il 50% del PIL nazionale”, ha dichiarato Federico Sforza, ceo e co-fondatore di Banca Aidexa.

“La nostra collaborazione con Banca Aidexa ci consentirà di aiutare tante piccole e medie imprese italiane a superare la crisi economica attuale, ad investire nelle proprie attività ed a pensare con rinnovata fiducia al futuro, grazie al supporto della nostra garanzia fino all’80% sostenuta dai fondi Mise che facilita l’accesso al credito – sostengono il presidente Luca Celi e il direttore generale di Cofidi.it Teresa Pellegrino -. Diamo credito alle imprese perché crediamo nelle loro capacità di crescita individuale e di contestuale sviluppo delle economie territoriali. Per crescere occorre fare sistema, e noi lo facciamo da sempre; è parte della nostra mission ed è indispensabile per lo sviluppo di tutte le pmi. Con Banca Aidexa raggiungeremo, insieme, questo obiettivo”.