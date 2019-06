Accordo Banca Ifis – Bei: 100 milioni alle pmi

Cento milioni per finanziare e sostenere progetti di investimento e crescita delle piccole e medie imprese italiane. È quanto prevede l’intesa sottoscritta da Banca Ifis e la Banca Europea degli Investimenti (Bei). In base all’accordo la banca della Ue mette a disposizione 50 milioni, Banca Ifis aggiungerà risorse proprie per pari importo, facendo aumentare il plafond complessivo a 100 milioni di euro.



Si tratta del primo accordo con l’istituzione finanziaria europea, spiega una nota di Banca Ifis, a testimonianza del forte e radicato impegno dell’istituto nel voler sostenere e contribuire allo sviluppo del tessuto imprenditoriale del Paese, con particolare attenzione alle Pmi che si distinguono per innovazione e dinamicità.

“Aa sempre sosteniamo la piccola e media impresa italiana con professionalità e forte specializzazione di prodotto e servizio. L’operazione con la Bei, la prima nella storia della banca, è un’ulteriore conferma del nostro impegno e della volontà di immettere nuova finanza nel sistema economico italiano dove oggi pesano un clima di sfiducia e la crescita asfittica”, ha sottolineato l’amministratore delegato di Banca Ifis Luciano Colombini.

“La Bei è molto lieta di firmare questa prima operazione volta a diversificare gli strumenti e veicoli del sostegno alle piccole e medie aziende italiane che creano occupazione, promuovono innovazione e utilizzano sempre di più processi sostenibili. Il finanziamento della Bei permetterà a Banca Ifis di erogare prestiti alle aziende con durate e tassi di interessi allineati alla vita economica dei progetti sottostanti”, ha aggiunto Miguel Morgado, direttore per Italia, Malta e Balcani della Bei.



Le aziende interessate non devono superare, a livello consolidato, i 250 dipendenti.



Coinvolti tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, servizi, turismo, commercio, trasporti, energia e ambiente. Banca Ifis metterà a disposizione di queste aziende contratti di finanziamento, a tassi di interesse e durate più vantaggiosi.

I progetti finanziabili riguardano: investimenti materiali e immateriali, tra cui l’acquisto di impianti, attrezzature e macchinari, spese per ricerca, sviluppo e innovazione, per la tutela ambientale e le energie rinnovabili, oltre al finanziamento del capitale circolante necessario per l’attività operativa. Sono esclusi i progetti di puro investimento finanziario e/o immobiliare.

