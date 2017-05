Accordo di bancassurance tra Cassa di Risparmio di Bolzano e Gruppo Axa Italia

di

Cassa di Risparmio di Bolzano e Gruppo Axa Italia hanno annunciato l’avvio di una partnership finalizzata allo sviluppo di attività bancassurance tramite la rete delle oltre 100 filiali della banca.

Il primo passo della partnership è rappresentato dalla distribuzione di soluzioni di protezione multigaranzia per privati, per poi estendere la gamma a piccole e medie imprese nonché liberi professionisti.

Con tale intesa Axa rafforza ulteriormente in Italia la propria presenza nel canale bancassicurativo con un partner che, grazie al radicamento sul territorio, è da sempre un punto di riferimento per la clientela. Axa è oggi un modello per il mercato bancassicurativo italiano e punta a crescere in questo ambito anche estendendo la sua offerta e servizi a partner che scelgano di condividere la stessa missione di protezione.

D’altra parte, la banca potrà opportunamente diversificare la gamma dei prodotti e servizi offerti e consentire ai clienti di accedere a soluzioni assicurative semplici ed adeguate alle loro esigenze.

