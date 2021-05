Accordo CiviBank-Confidimprese Fvg per liquidità e bonus fiscali

CiviBank e Confidimprese Fvg hanno sottoscritto una convenzione per consentire a microimprese e pmi del territorio di realizzare interventi edilizi oggetto di bonus fiscali, applicando al committente lo sconto in fattura. La convenzione si basa sull’offerta di due prodotti (entrambi con scadenza al 30 giugno 2021, salvo proroghe) pensati per garantire liquidità alle imprese attraverso l’erogazione da parte di CiviBank di credito sufficiente per applicare lo sconto in fattura, con successiva cessione dei crediti d’imposta maturati.

In particolare:

Bonus fiscali conto corrente permette a tutte le imprese di ottenere un finanziamento fino a 150mila euro e durata a 12 mesi, con garanzia Confidimprese del 50% del finanziamento, eventualmente elevabile al 80% con il concorso della controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI.

del 50% del finanziamento, eventualmente elevabile al 80% con il concorso della controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI. Bonus fiscali conto covid restart, invece, si rivolge alle imprese che, a causa della crisi economica innescata dalla pandemia, hanno subito una carenza di liquidità, e consente loro di beneficiare di diversi vantaggi: una durata dell’apertura di credito elevata a 18 mesi (sempre nei limiti di 150 mila euro), garanzia di Confidimprese fino all’80% del finanziamento (eventualmente elevabile al 100% se concesso in fondi propri e in presenza di controgaranzia da parte del Fondo di Garanzia pmi), infine un contributo regionale, integrativo della garanzia, ad abbattimento delle commissioni di garanzia del Confidi.

“Fare squadra con le associazioni regionali per garantire accesso al credito a tassi di interesse agevolati e incentivare la formula della cessione del credito di imposta dei bonus fiscali edilizi è per CiviBank un tassello centrale del proprio modello di business e di identità di banca per il Nordest”, ha dichiarato Mario Crosta, direttore generale di CiviBank.

“L’intervento amplia ulteriormente il ventaglio di opportunità di credito e garanzia offerte ai soci su tutte le forme tecniche. La sinergia con Civibank, importante banca del territorio, è ancora una volta vincente”, ha aggiunto Roberto Vicentini, presidente di Confidimprese FVG.