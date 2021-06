Accordo Fimaa-Oid-Nar per trasformare agenti immobiliari in Realtor

Trasformare l’agente immobiliare in Realtor®, conferendogli uno status internazionale, e farlo accedere a una serie di designazioni riconosciute in 85 Paesi al mondo. È l’obiettivo della convezione firmata dalla Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) con Oid (Osservatorio immobiliare digitale), partner Nar (National association of Realtors) e global partner esclusivo Rebi (Real estate business institute) per l’Italia.

I nuovi Realtors® potranno contare su istruttori italiani certificati Nar e su tutto il materiale formativo (slide, manuali e schede tecniche) tradotti e adattati al mercato italiano. Inoltre, avranno accesso ad un forum web esclusivo dedicato alla community italiana e a quello internazionale per costruire relazioni e sviluppare opportunità.

Le specializzazioni, ottenute attraverso corsi e laboratori pratici e mantenute di anno in anno attraverso aggiornamenti costanti, riguardano vari ambiti: Rene – Negoziazione, SRS e ABR – Consulenza di parte, Crb – Brokerage, C-Rets – Gestione del team.

I vantaggi dei percorsi formativi, indicati dalla Fimaa, sono:

condizioni di accesso riservate agli associati;

webinar dedicati alla community;

laboraori di approfondimento per ogni designazione;

sessioni di role play con i migliori agenti immobiliari italiani;

accesso a forum e vetrina immobiliare riservata agli operatori e in lingua italiana;

accesso ai forum internazionali per favorire relazioni e interscambio.

“Questa convenzione rappresenta un passo concreto verso la globalizzazione della professione, dove l’agente immobiliare conferma la centralità del suo ruolo attraverso l’acquisizione di uno status internazionale e di nuove competenze. Fimaa vuole essere protagonista nell’anticipare il cambiamento e rendere forti le imprese del sistema associativo“, afferma Santino Taverna, presidente nazionale Fimaa.

Per Diego Caponigro, presidente Oid, l’accordo: “è un segno tangibile della sensibilità del mondo associativo verso le sfide del mercato moderno. Come Oid siamo orgogliosi di poter affiancare Fimaa, prima associazione immobiliare di categoria, in questo percorso che renderà l’agente immobiliare più qualificato e riconosciuto”.