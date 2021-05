Iccrea Banca ed Ente Nazionale per il Microcredito insieme per finanziamenti fino a 50.000 euro

Sostenere la promozione di nuove iniziative d’impresa grazie allo strumento del microcredito imprenditoriale. È l’obiettivo dell’accordo siglato tra l’Ente Nazionale per il Microcredito e Iccrea Banca.

Con l’intesa, destinata alle bcc del gruppo Iccrea che firmeranno gli accordi diretti con l’Ente nell’ambito della convenzione-quadro, si consentirà alle pmi clienti delle banche di usufruire della consulenza specialistica di tutor iscritti nell’elenco nazionale obbligatorio e convenzionati con l’Ente, che le affiancheranno nei piani per l’assistenza e il monitoraggio del loro sviluppo. L’accordo prevede in particolare la definizione di specifiche condizioni economiche per i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio alle imprese con l’obiettivo di garantire e valorizzare una maggiore qualità e attenzione da parte dei tutor nelle loro attività di assistenza profilata alle esigenze delle pmi e secondo una filiera certificata.

In base alle nuove disposizioni in materia, la soglia massima di finanziamento per iniziative di microcredito è stata innalzata da 25.000 a 40.000 euro, con un ulteriore aumento dell’importo pari a 10 mila euro in caso di credito frazionato che consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.

“Il nostro compito è quello di sostenere l’autoimprenditorialità e la ripresa del tessuto economico e finanziario attraverso gli strumenti della microfinanza – dichiara il presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Mario Baccini -. Il nostro obiettivo è di ridurre quella fascia di esclusione finanziaria che potrebbe diventare un problema sociale per il Paese, sviluppando invece una potenzialità economica attraverso il sistema microfinanziario. Il ruolo di questo accordo con Iccrea e con le bcc è quello di sostenere questa attività attivandosi nei territori di riferimento per garantire la possibilità di credito per la microimpresa e offrire a molti un’opportunità per il futuro”.

“Per sua intrinseca vocazione il Credito Cooperativo si rivolge alle comunità, al loro tessuto imprenditoriale, artigianale e agricolo – ha dichiarato il presidente di Iccrea Banca, Giuseppe Maino -. Si tratta per la maggior parte di realtà piccole, ma molto efficienti, ed è per questo che, come gruppo, ricopriamo un ruolo di rilievo nel panorama del microcredito in Italia. Il Gruppo Iccrea è molto attento alle dinamiche dei suoi territori ed è sempre in prima linea per difendere le sue comunità e per promuovere soprattutto le imprese e microimprese che puntano sulla qualità e sulla sostenibilità, dando il loro fondamentale contributo alla crescita del Paese”.