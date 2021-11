Accordo Prelios – Reviva per vivacizzazione immobili in asta

Il gruppo Prelios ha siglato un accordo commerciale con Reviva, startup italiana specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, al fine di valorizzare le aste seguite da Prelios nell’ambito dei portafogli npl gestiti nelle attività di credit servicing.

“La nostra esigenza è quella di massimizzare il valore di recupero degli immobili in asta nel minor tempo possibile e, da sempre, promuoviamo la partecipazione alle aste giudiziarie attraverso una rete di agenti immobiliari specializzati – afferma Mauro Cavagna, chief technology & process officer di Prelios –. Nei circa 2.000 esperimenti d’asta al mese, registriamo un tasso di aggiudicazione superiore di 10 punti percentuali rispetto alla media nazionale, ma riteniamo che si possa fare ancora meglio. In quest’ottica guardiamo al futuro per assimilare il processo digitale consolidato e innovativo di Reviva”.

La start up guidata da Giulio Licenza e Ivano De Natale si posiziona, infatti, come primo player e game changer del settore della vivacizzazione delle aste, in cui da anni permette a servicer, banche e npl investors di aumentare del 41% l’aggiudicazione degli immobili in asta e incrementare così i prezzi di aggiudicazione del 21%, abbattendo del 18% il tempo necessario alla vendita, attraverso marketing esperienziale e modelli predittivi.

“Reviva ci ha convinto per il suo approccio digital native e per la sua capacità di coniugare lo storytelling e il marketing esperienziale all’interno del mondo delle aste giudiziarie – aggiunge Cavagna -. Prelios, oltre a perseguire elevate performance di recupero dei crediti, ha anche un obiettivo sociale che è quello di generare un impatto positivo sul sistema bancario, sui carichi di lavoro della giustizia e in ultima analisi sul Pil”.

I dati analizzati da Reviva sulle aste immobiliari, rilevano infatti che ogni anno gli immobili in asta si svalutano mediamente del 29% a causa delle aste deserte e, complessivamente, si perdono 3,4 miliardi di euro ogni anno in ribassi del prezzo.

“Prelios è uno dei più importanti player del mercato e la sua consolidata expertise immobiliare e nella gestione dei crediti deteriorati, unita al forte approccio innovativo e dirompente di Reviva, può permettere di creare una sinergia di grande impatto nell’attività di recupero dei crediti secured. Siamo convinti che questa partnership possa essere il passo vincente per migliorare concretamente le performance dei portafogli in cui stiamo collaborando”, conclude Giulio Licenza, cofondatore di Reviva.