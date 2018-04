Noleggio auto a lungo termine, accordo quadro tra RentalSì e Arval

di

Importante novità all’interno della holding PrestitoSì. RentalSì, società di noleggio a lungo termine partecipata per il 50% dal Gruppo PrestitoSì e per il 50% da Union Company Business Network, ha sottoscritto un accordo con Arval per la distribuzione di servizi di mobilità nell’ambito del noleggio a lungo termine.

Arval, società del Gruppo Bnp Paribas, offre soluzioni di mobilità a professionisti, Pmi e grandi imprese internazionali. Presente in 29 Paesi, Arval gestisce in Italia più di 185.000 veicoli ed un portafoglio clienti di più di 30.000 aziende.

“Arval, pur essendo un’azienda nota in tutta Italia, tra accordi monomandato e broker, vanta non più di 20 partnership sul territorio italiano – dichiara Vincenzo Barba, presidente della holding PrestitoSì e ceo di RentalSì -. Un mercato, dunque, fatto solo di quattro partner. Arval è il terzo dei 4 originator con cui abbiamo già concluso un accordo diretto. Tutto ciò per noi è motivo di grandissimo orgoglio. Nel 2018 puntiamo ad aprire 30 negozi in franchising, 50 point e 300 collaborazioni. Nel solo mese di maggio è prevista l’apertura di 5 franchising e circa 20 point. Abbiamo strutturato un’area dedicata a tutta la rete di collaboratori di PrestitoSì Finance e di agenzie di AssicuraSì i quali avranno la possibilità di beneficiare del prodotto in maniera diretta, con risorse commerciali specializzate ed esclusivamente dedicate, garantendo un servizio unico e valorizzando la loro offerta economica. RentalSì è pronta, infine, a valutare collaborazioni anche con intermediari, agenti e mediatori del credito”.

“Oggi siamo pronti a partire ufficialmente con questo grande sogno chiamato RentalSì – aggiunge Vincenzo Gargiulo, direttore generale di RentalSì -. Io e il presidente Vincenzo Barba abbiamo fortemente voluto realizzare questo progetto investendo in questo mercato in cui riponiamo grandi aspettative. Crediamo molto nel modello di affiliazione in franchising. Nella seconda parte del semestre provvederemo ad inserire mini-flotte di veicoli a breve termine, da mettere a disposizione per i nostri franchesee. Ogni negozio dovrà avere caratteristiche precise: dimensioni da 35 a 70 mq, fronte strada. L’investimento iniziale richiesto è di circa € 14.900,00, ma abbiamo presentato un’offerta lancio per i primi 15 negozi in apertura. Per quanto concerne le collaborazioni, invece, non è previsto alcun costo d’ingresso ed è aperta a tutte le categorie di professionisti, tra cui anche intermediari del credito i quali, se interessati, potranno richiedere i nostri servizi”.

