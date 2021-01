Hdi Assicurazioni, nuova sede centrale a Palazzo Italia a Roma

Hdi Assicurazioni annuncia oggi l’inaugurazione della sua nuova sede centrale, a Roma, situata nella prestigiosa cornice di Palazzo Italia al quartiere Eur.

Questo palazzo, strategicamente collocato in quello che è ogni giorno di più il business district di Roma, dà ad Hdi una maggiore visibilità e prestigio. Ed è una prova dell’attrattività e del dinamismo della città e della sua volontà di resilienza.

Il trasferimento in questa nuova sede rappresenta per Hdi Assicurazioni un viaggio, che non prevede solo l’ingresso in un nuovo e moderno spazio di lavoro, ma l’ingresso in un ambiente davvero innovativo perché fondato sull’adozione di tre concetti fondamentali della cultura del gruppo Talanx di cui Hdi è parte: together, sostenibilità, cultura agile.

Questi nuovi spazi sono stati pensati per riunire in un’unica location tutti i dipendenti di Hdi delle tre sedi attualmente in uso alla compagnia. “Uno spazio e non semplicemente un quartier generale per contenere e accogliere idee e competenze, diverse ma unite dallo spirito inclusivo e di squadra che caratterizza Hdi Assicurazioni. Uno spazio aperto alla contaminazione, che accorcia le distanze per essere al fianco ogni giorno dei nostri colleghi e dei nostri clienti. Per essere realmente ‘together’”, si legge in una nota del gruppo.

Una sede all’insegna della sostenibilità, perché dotata del Leed (Leadership in energy and environmental design), il sistema di certificazione Usgbc che ha per oggetto la progettazione e la costruzione (o ristrutturazione) di edifici efficienti dal punto di vista energetico ed a basso impatto ambientale. Una sede plastic free.

Infine, uno spazio costruito e pensato all’insegna della cultura agile. Dove il concetto di arredo e layout, abbattendo le barriere tra i diversi uffici, favorirà fortemente l’adozione di metodi di lavoro agili. Partendo dalla condivisione degli spazi, sarà più facile condividere idee e progetti e generare così valore a lungo termine per l’azienda.

“Da questa nuova sfida mi aspetto molto. Mi aspetto, cioè, che i nostri dipendenti e la nostra rete agenti, uniti nell’obiettivo comune di crescere ed innovare, sappiano mettere a frutto questa nuova grande opportunità. Per noi, infatti, aprirsi al cambiamento non è uno slogan. Col nuovo building sarà una sfida da realizzare e vincere ogni giorno. Una sfida che sono certo vinceremo, come sempre, ‘together’”, ha osservato l’amministratore delegato di Hdi Assicurazioni Roberto Mosca.