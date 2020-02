Adiconsum scrive al ministero dell’Economia: “Rifinanziare Fondo Consap mutui prima casa”

L’Adiconsum ha scritto al ministero dell’Economia e della Finanze per chiedere di rifinanziare il Fondo Consap mutui prima casa.

“Il Fondo di garanzia per i mutui prima casa gestito dalla Consap, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, è uno strumento molto importante per le famiglie – ha scritto l’Adiconsum -. A dimostrarlo ci sono i numeri che dal 2015 al 2019 parlano di 174.367 istanze presentate, di cui ben 155.000 sono state ammesse al finanziamento con l’erogazione di mutui da parte del sistema bancario. Altro dato a testimonianza della positiva ripercussione di tale misura, è che circa il 60% dei richiedenti sono giovani nella fascia di età compresa tra 20-35 anni. La Consap, in una nota, ha comunicato che alla luce dell’andamento delle richieste presentate finora, le attuali risorse dovrebbero bastare per tutto il primo semestre 2020 o comunque fino ad esaurimento, salvo eventuali rifinanziamenti. Ecco perché come Adiconsum abbiamo inviato una lettera al Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo di sostenere tale strumento rifinanziando il Fondo prima dell’esaurimento di dette risorse”.