Affida in convention a Lucca il 7 giugno

Affida, la new-co nata a gennaio da un’iniziativa di Stefano Grassi, insieme ad alcuni manager a lui vicini, e Alessandro Pollero, si presenta al mercato venerdì 7 giugno con un evento a Lucca.

Sono attese moltissime persone, tra agenti, partner, banche e ospiti.

“Le persone che prenderanno parte all’evento sono talmente tante che si è rischiato di dover cambiare location all’ultimo momento, cosa che alla fine siamo riusciti a evitare – spiega il presidente Grassi -. La sede che abbiamo scelto è molto particolare ed è stata voluta in quanto onomatopea di quello che Affida vorrà raccontare e rappresentare in quel giorno: una storia suggestiva, originale, di costruzione di qualcosa di solido e duraturo, di cui si parlerà. Raramente un’azienda neonata organizza una convention ma noi abbiamo voluto farlo per presentare, con molta umiltà e con altrettanta consapevolezza, il nostro progetto, fatto di tanti elementi innovativi ma anche di tradizionali, giacché per costruire un grattacielo o una cattedrale non si può prescindere da solide fondamenta. E più in alto si vuole andare, più profonde dovranno essere, come se si trattasse di vere e proprie radici. Questo è un altro motivo per il quale abbiamo deciso di organizzare l’evento a Lucca, a dispetto di una logistica che sicuramente non è il massimo dal punto di vista dei trasporti, e che tuttavia non ha frenato le partecipazioni, alimentando anzi le aspettative.

Non ci saranno numeri da esibire né premi da riconoscere, ovviamente. Ci sarà invece spazio per le persone e per i valori che hanno ispirato questo progetto. E anche qualche sorpresa.

Desidero ringraziare pubblicamente tutti coloro che si stanno adoperando per l’organizzazione del meeting e in particolare Donatella Righetti che nella sua nuova veste di project manager e consulente di Atomic Production ci ha molto supportati con la consueta professionalità”.

