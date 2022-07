Affida Stargate, il 15 luglio a Lucca la convention 2022

Si terrà il prossimo 15 luglio a Lucca presso l’Auditorium San Romano la convention di Affida dal titolo “Stargate”. A tre anni dalla nascita, la società di mediazione creditizia presenterà i risultati raggiunti e, soprattutto, i progetti per il futuro alla luce dell’ingresso nel capitale di Cloud Care / Investcorp.

C’è grande attesa per la rivelazione dei dettagli dell’operazione straordinaria che ha portato Cloud Care all’acquisizione di una partecipazione in Affida. Particolari che il presidente Stefano Grassi condividerà in anteprima con la rete durante l’evento.

Dalle 10 alle 17 una full immersion nelle ultime novità, alla presenza di oltre 370 invitati e con la partecipazione di ospiti di rilievo. Non mancheranno interventi degli addetti ai lavori sull’andamento dei mercati e sulle aspettative per l’autunno. E si celebreranno le eccellenze dell’azienda.

“Si parlerà di Affida, del suo miracolo e soprattutto di quelli che si prepara a realizzare nei prossimi anni, con il booster del fondo Investcorp – racconta Stefano Grassi -. L’obiettivo ora è scalare il mercato attraverso un modello orientato alla perfetta integrazione tra rete fisica e web, grazie a un sapiente abbinamento di competenze digitali e tecnologiche, con le skills commerciali e tradizionali, seppur originali, con particolare focus sulla web sales e lead nurturing”.

