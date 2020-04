“Affrontare il cambiamento”, Premia Finance e la sua rete commerciale incontrano lo psicologo Salvo Noé

Come fronteggiare i cambiamenti radicali con i quali stiamo imparando a familiarizzare durante l’emergenza da Covid-19 in corso nel nostro Paese? È uno degli interrogativi principali che saranno trattati in occasione dell’incontro dal titolo “Affrontare il cambiamento” organizzato da Premia Finance, società di mediazione creditizia guidata dall’amministratore delegato Gaetano Nardo, e rivolto alla propria rete commerciale.

L’appuntamento, in programma giovedì 30 aprile alle ore 11,00 e realizzato in videoconferenza, vedrà la partecipazione di Salvo Noé, psicologo e psicoterapeuta clinico conosciuto come “il cardiologo della mente”, mediatore familiare ed esperto di fama nazionale, nonché consulente psicologo di Raiuno e a stretto contatto con Papa Francesco. Tale incontro si inserisce all’interno di una serie di meeting formativi organizzati dalla Società a supporto della Rete Commerciale.

“In un momento delicato come quello che stiamo vivendo – ha dichiarato l’amministratore delegato Gaetano Nardo – vogliamo fornire il massimo supporto alla nostra Rete Commerciale anche sotto il profilo psicologico e motivazionale. Siamo certi che l’appuntamento con il Dottor Salvo Noé, stimato professionista, riuscirà a rivelarsi propizio per fornire ai nostri Consulenti del Credito e all’intero team di Premia Finance SpA tutti quegli strumenti necessari per superare le criticità fisiologiche del momento e ottenere uno slancio in più in occasione della fase di ripartenza“.

Per chi fosse interessato a prendere parte alla giornata formativa, può presentare richiesta di partecipazione all’indirizzo [email protected]. Verrà inviato il link di invito alla videoconferenza che si svolgerà tramite la piattaforma Zoom.