Agcm, azione di moral suasion su Associazione pubblici esercizi di Roma contro aumento prezzo caffé

Non aumenta il prezzo del caffè nei bar di Roma. A fine marzo l’Agcm, Autorità garante delle concorrenza e del mercato, ha deliberato di procedere con un’azione di moral suasion nei confronti dell’Associazione pubblici esercizi di Roma (Aeper), in relazione alla decisione, assunta dal suo direttivo, di pubblicizzare, tramite alcuni articoli di stampa, una serie di dati relativi all’aumento, negli ultimi 10 anni, dei costi di gestione a carico degli esercenti e di “consigliare” a tutti i pubblici esercizi di Roma e provincia un aumento graduale del prezzo al consumatore della tazzina del caffè, compreso tra i 10 e i 20 centesimi.

“Il caso – si legge in una nota dell’Agcm – è stato archiviato dall’Autorità alla fine del mese di giugno in quanto, in riscontro alla suddetta attività di moral suasion, Aeper ha posto in essere adeguate forme di comunicazione pubblica correttive delle precedenti comunicazioni volte a suggerire ai propri associati un incremento dei prezzi alla tazzina”.

In particolare, il presidente dell’Aeper, Claudio Pica, ha dichiarato in un comunicato stampa che i dati diffusi erano volti a focalizzare l’attenzione sugli aumenti dei costi di gestione degli esercizi registrati dal Centro studi dell’Aeper e ha assicurato che “gli esercenti romani si sono resi disponibili a sostenere gli eventuali maggiori costi di gestione senza applicare nessun aumento del prezzo della tazzina al banco”.

