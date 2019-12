Agea acquisisce Selerisk Insurance Brokers

Agea, Aprile Gestioni Assicurative, ha siglato e concluso l’acquisizione di Selerisk Insurance Brokers, storica società milanese di via Serra.

Il broker ha chiuso il 2018 con ricavi pari a circa 2.300.000. L’acquisizione di Selerisk avviene, per Agea Broker, nel segno della continuità. Il Gruppo è nato infatti dalla fusione di due solide realtà: Aprile & Partners s.r.l., fondata nel 1992 a Desio in Brianza, e Gestass s.r.l., nata nel 1996 a Sorrento e presente anche a Napoli. Agea Broker ha un radicato legame con la geografia italiana che l’ha portata a sviluppare un’organizzazione per aree che vantano competenze precise e conoscenza del territorio, per rispondere a pieno alle diversità e complessità della realtà nazionale, grazie anche alle filiali di Brescia e Catania.

“Siamo particolarmente lieti di aver concluso questa operazione che rafforza la nostra presenza sul territorio – ha dichiarato Luigi Aprile, presidente del cda -. Sono inoltre lieto di annunciare che i soci di Selerisk, Enrico Garavaglia e Roberto Pedroli, continueranno la loro attività di brokeraggio in Agea, con ruoli di grande responsabilità. Roberto Pedroli entrerà a far parte della compagine societaria e contribuirà allo sviluppo della società sulla piazza milanese, mentre Enrico Garavaglia, oltre a proseguire nella gestione dei propri clienti, metterà a disposizione di Agea il proprio know-how tecnico”.

Agea attribuisce grande importanza a questa acquisizione che ritiene strategica, perché coerente con il posizionamento voluto in quei segmenti di mercato e di clientela in grado di apprezzare il broker per la professionalità, la qualità e l’esperienza.

Agea proseguirà sulla strada della crescita valutando nuove operazioni di aggregazione di intermediari in linea con i principi e gli obiettivi del Gruppo e desiderosi di continuare a esprimere la loro professionalità in una struttura capace di dare valore aggiunto ai clienti e rafforzare l’attività dei propri professionisti in un mercato sempre più competitivo.