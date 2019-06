Aglea Salus, al via domani il FormInTour 2019

Prende il via domani la prima tappa del FormInTour 2019, una serie di eventi pensati per far conoscere a tutti gli interessati Aglea Salus, società generale di mutuo soccorso. “Aglea Salus nasce per realizzare un sistema di sanità integrativa diffusa che possa rispondere in maniera efficace ai bisogni di tutela dei cittadini, ottimizzando le disponibilità economiche già impiegate dalle famiglie in questo settore, offrendo ai propri associati prestazioni mediche a costi agevolati, un corretto e veloce accesso alle informazioni e alla diagnosi precoce – spiega Mattia Stefani, responsabile coordinamento nazionale di Aglea Salus -. In aggiunta a questo collaboriamo e sosteniamo onlus e associazioni con fini sociali operanti sul territorio, partecipando contestualmente ed attivamente ad azioni benefiche. Nel panorama nazionale dei fondi di sanità integrativa, delle società di mutuo soccorso e delle casse sanitarie, ci distinguiamo per le garanzie fornite dalle coperture sanitarie e per la diffusione su tutto il territorio nazionale”.

Il FormInTour è nato nel 2018, nel corso del quale sono state organizzate 7 tappe, dal Nord al Sud della Penisola. Domani, a Milano, presso l’Hilton Garden Inn, in via Lucio Giunio Columella 36, dalle 9:00 alle 13:30, partirà il nuovo giro di incontri. Seguirà mercoledì 20 giugno un secondo incontro a Roma, presso Fimiv – Legacoop, in via Giuseppe Antonio Guattani 9, dalle 14:00 alle 18:30. Interverranno agli incontri Locare, startup innovativa che per prima in Italia ha iniziato a occuparsi di rent care; Konsumer, associazione di consumatori; Prima Lab s.a., self test per l’autodiagnosi; Scor Se, compagnia riassicurazioni; Sigma Dental, servizi odontoiatrici; Ipazia Service, centrale salute di Aglea Salus; Telecare Europe.