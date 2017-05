Aiba Giovani, Andrea Maria Corbella nuovo rappresentante

di

Andrea Maria Corbella è il nuovo rappresentante dell’Aiba Giovani, il gruppo di interesse omogeneo dell’Associazione italiana brokers di assicurazioni che riunisce oltre 100 broker under 45, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Corbella raccoglie il testimone da Gianluca Melani.

Milanese, 33 anni, dopo aver conseguito la Laurea in Business Administration presso l’Università Luigi Bocconi, Andrea Maria Corbella inizia il suo percorso professionale nel gennaio 2009 presso la Sacam Insurance Broker di Milano, dove opera tuttora come responsabile dell’attività di intermediazione. Con il superamento dell’esame di Stato e l’iscrizione alla sezione B del Registro unico degli intermediari, diviene broker a tutti gli effetti nel luglio 2012. Prende parte all’“Autumn Worldwide Programme” dei Lloyd’s di Londra nell’ottobre 2015 e l’anno successivo consegue il diploma Cineas in “Risk engineering e risk management nelle imprese”, presso il Politecnico di Milano.

“Sono particolarmente felice di questo nuovo incarico che mi offrirà nuove occasioni di confronto e di crescita personale – sottolinea Andrea Maria Corbella -. Raccolgo questa sfida con grande senso di responsabilità e posso confermare fin d’ora il mio massimo impegno per far crescere ulteriormente Aiba Giovani. Stiamo preparando con Aba, la Scuola di formazione di Aiba, nuovi corsi di aggiornamento professionale che partiranno il prossimo autunno, mentre a inizio 2018 si svolgerà il terzo ‘Speed Meeting’, evento organizzato per mettere in relazione i giovani Broker con Compagnie di assicurazione, periti e aziende di servizi assicurativi”.

L’obiettivo principale del Gruppo di Interesse Omogeneo Aiba Giovani è quello di partecipare attivamente alla vita associativa proponendo agli organi direttivi Aiba iniziative, suggerimenti e istanze su problematiche che riguardano i giovani professionisti e sostenere i broker junior nel delicato periodo di accesso alla professione.

