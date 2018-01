Aiba, presentata la guida per spiegare l’assicurazione casa e famiglia

di

“L’assicurazione casa e famiglia” è il titolo della guida che segna l’avvio della collaborazione di Aiba (Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni) con il Forum Ania Consumatori, punto di incontro tra il mondo delle assicurazioni e i consumatori che vuole colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese in termini di prevenzione e cultura assicurativa, attraverso molteplici attività.

“Abbiamo aderito all’iniziativa con grande convinzione ed entusiasmo – ha dichiarato il presidente dell’Aiba Luca Franzi de Luca -. È fondamentale unire le forze e lavorare insieme per costruire un mercato più maturo. Circa il 90% dei Comuni italiani è esposto a rischi catastrofali, ma solamente 600.000 sono le case assicurate. In un mondo reso sempre più fragile dai cambiamenti climatici in corso e dai ritmi iper-veloci del progresso tecnologico, non è pensabile che le abitazioni del nostro Paese, principale investimento delle famiglie, non siano tutelate. Il progetto nasce quindi per cercare di aumentare la conoscenza assicurativa tra il grande pubblico. Spiegare quali sono gli strumenti a disposizione per un approccio consapevole nei confronti dei pericoli che possono presentarsi nella vita di tutti i giorni, crediamo sia un primo e importante passo verso un futuro più responsabile”.

Il Comitato Tecnico Scientifico di Aiba ha collaborato attivamente alla realizzazione della guida “L’assicurazione casa e famiglia” che spiega come proteggere dai rischi un luogo fondamentale come la propria abitazione.

Cosa sono le assicurazioni per la casa? Quali sono le garanzie previste da queste polizze? La guida descrive in maniera semplice e con linguaggio divulgativo le coperture che tutelano l’assicurato, non solo per gli eventuali danni alla propria abitazione, ma anche l’integrità economica dell’intero nucleo familiare. Vengono affrontate anche tematiche innovative come ilriflesso delle nuove tecnologie sulle assicurazioni per la casa e le coperture per i rischi catastrofali.

La pubblicazione fa parte della collana di guide “L’Assicurazione in chiaro” del Forum Ania-Consumatori, fondazione promossa dall’Ania che vede la partecipazione di rappresentanti delle imprese e di associazioni del settore assicurativo, di personalità indipendenti e di nove associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale.

Il volume è scaricabile dal sito Aiba ( www.aiba.it) oltre che dal sito internet del Forum Ania-Consumatori (www.forumaniaconsumatori.it); dal programma di educazione assicurativa “Io e i rischi” (www.ioeirischi.it).

