Aiba: il 13 giugno, a Milano, assemblea per il rinnovo delle cariche

Si svolgerà giovedì 13 giugno 2019 a Milano, presso Palazzo Parigi – Corso Porta Nuova, 1 (h.9.30) – l’Assemblea annuale di Aiba (Associazione italiana brokers di assicurazioni e riassicurazioni) che si terrà in forma privata.

Dopo la relazione del presidente Luca Franzi de Luca, che renderà noti i dati sull’andamento del mercato del brokeraggio italiano 2018, i broker associati saranno chiamati ad eleggere i nuovi vertici dell’associazione: giunta esecutiva e consiglio direttivo. Per la prima volta gli associati interessati potranno prendere parte all’assemblea anche dalla sede dell’Unahotels di Roma, Via G. Amendola 57, che sarà collegata in diretta con Milano.

