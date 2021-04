Aidexa inserita nel Fintech Almanac 2020

In uno scenario dominato dagli Stati Uniti, Aidexa è l’unico player italiano ad essere stato inserito nella classifica delle Challenger Banks all’interno del Fintech Almanac 2020. Lo annuncia la fintech lanciata a novembre da Roberto Nicastro e Federico Sforza precisando di essersi collocata a metà classifica grazie ai 47,5 milioni di euro di seed financing, provenienti da investitori e business angels di elevato standing nel mondo bancario, imprenditoriale, assicurativo, fintech e nel venture capital.

Il Fintech Almanac 2020, pubblicato a marzo 2021, è stato creato da FT Partners, società di investment banking focalizzata esclusivamente sul settore della tecnologia finanziaria, con l’obiettivo di ricerca e analisi delle transazioni e delle tendenze che nel 2020 hanno dominato il settore fintech a livello globale.

Le challenger banks, in grado di fornire servizi finanziari via app e smartphone come pagamenti digitali e prestiti istantanei, hanno iniziato a conquistare quote di mercato significative grazie all’elevato focus sulla user experience: semplicità, pochi adempimenti, minore burocrazia, risposte in tempi rapidi sono solo alcuni degli elementi che caratterizzano le nuove fintech rispetto agli istituti di credito tradizionali.

“Siamo lieti di essere entrati a far parte del Fintech Almanac 2020 come unica fintech italiana tra le challenger banks, a dimostrazione che Aidexa si è posizionata, sin dal suo lancio, come player innovativo nel settore. Negli ultimi anni, infatti, le Challenger banks stanno ridisegnando gli equilibri del sistema bancario tradizionale. La fiducia dei nostri investitori è stata e continua a essere fondamentale per una crescita costante, che metta al centro la possibilità di offrire servizi sicuri, trasparenti e veloci alle piccole imprese e partite Iva italiane, soprattutto in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo. Continueremo ad accompagnare gli imprenditori nello sviluppo della loro azienda sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità offerte dall’open banking, puntando a essere sempre più data-driven”, commenta Federico Sforza, amministratore delegato e co-founder di Aidexa.

Il 2020 ha segnato un record per quanto riguarda il numero di finanziamenti: in termini di transazioni, è stato l’anno più attrattivo nel mondo fintech. Guidati da aumenti di capitale da parte delle challenger banks, i settori come il banking, lending e real estate tech si sono confermati i più attivi in termini di finanziamenti nel corso dell’anno. Nonostante sia stata la fintech nordamericano a raggiungere i massimi storici, sia per il numero di operazioni che per il volume totale, il report analizza come nel 2020 anche Europa, Medio Oriente, Sud America e Africa abbiano registrato un numero record di accordi annuali.

Nonostante la pandemia, quindi, l’interesse nel mondo fintech rimane forte, con risultati in crescita che testimoniano i continui progressi verso l’implementazione di soluzioni digitali.