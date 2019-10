L’Aipb certifica le competenze dell’intera rete di private banker di Crédit Agricole Italia

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento intermediari, che ha concluso la fase di recepimento nell’ordinamento italiano di Mifid II, Aipb (Associazione italiana private banking) e il gruppo bancario Crédit Agricole Italia hanno messo a punto un percorso formativo ad hoc strutturato sulle specifiche richieste di Consob e sulle esigenze del Gruppo Bancario.

“Certificazione Aipb delle competenze per private banker – Esma compliant” è il percorso biennale avanzato e distintivo affrontato dall’intera rete dei private banker di Crédit Agricole Italia. Al termine l’Associazione ha rilasciato un attestato ad ulteriore conferma della qualità della consulenza offerta da Crédit Agricole Italia ai propri clienti private.

Il progetto di Certificazione Aipb Esma compliant è stato realizzato dall’Associazione per soddisfare una specifica richiesta formativa del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, da sempre attento alla crescita delle proprie risorse e impegnato sul fronte della formazione con investimenti importanti.

In questo modo l’intera rete del Gruppo, non solo ha ottemperato agli obblighi normativi sanciti da Mifid II, ma ha anche conseguito una certificazione delle proprie competenze proveniente da una fonte esterna autorevole e riconosciuta: Aipb, l’Associazione che dal 2004 riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking operanti in Italia.

“Aipb Education, divisione dell’Associazione dedicata alla realizzazione di iter formativi volti allo sviluppo delle competenze traversali e tecniche del Private Banker, ha accolto l’esigenza di Crédit Agricole disegnando un percorso formativo avanzato e distintivo rivolto ai Private Banker del Gruppo. È per me motivo di grande orgoglio – ha sottolineato Antonella Massari, segretario generale di Aipb – consegnare i nuovi attestati di Certificazione Aipb. Passione, professionalità e dedizione, valori chiave per chi opera nel mondo del private banking, sono elementi che crediamo debbano andare di pari passo con una formazione continua”.

“Il private banking si rivolge a clienti con patrimoni rilevanti che necessitano di un servizio tailor made di consulenza globale e pianificazione degli investimenti – ha spiegato Valerio Bottazzoli, responsabile della direzione private banking e consulenti finanziari del gruppo bancario -. I nostri banker sono preparati alla gestione di una clientela sempre più esigente, evoluta e con bisogni complessi. La consulenza deve avere un’attenzione sempre maggiore alle tematiche extra-finanziarie. Per questo con Aipb abbiamo studiato un percorso formativo e di certificazione che si soffermasse anche su tematiche quali pianificazione successoria e fiscale, consulenza su corporate advisory, M&A e investimenti alternativi quali prIvate debt e private equity. La certificazione che Aipb ha rilasciato aI nostri banker è una nuova conferma della loro preparazione e della qualità della loro consulenza su più fronti”.