Aipb lancia la certificazione Esg per private banker e consulenti finanziari

In occasione del Salone Sri 2019 in programma a Milano, Aipb, l’Associazione Italiana Private Banking, ha annunciato l’avvio di un percorso formativo per la certificazione delle competenze Esg (Environmental, social and governance) ideato e organizzato dalla stessa Associazione con la direzione scientifica di Mauro Camelia, docente di Economia degli intermediari finanziari e di Organizzazione degli intermediari finanziari all’Università di Siena.

“Clientela, private banker e consulenti finanziari necessitano di formazione sugli investimenti sostenibili e responsabili – ha osservato Antonella Massari, segretario generale dell’Aipb -. In Italia il settore degli investimenti sostenibili e responsabili (Sri) è in forte aumento, con un crescente interesse della clientela Private per questi prodotti”.

Certificazione competenze Esg

Obiettivi

Il percorso formativo per la certificazione delle competenze ESG si propone di:

• Mettere in condizione i partecipanti di comprendere le interconnessioni esistenti tra finanza “tradizionale” e finanza Sri

• Analizzare le principali strategie e gli strumenti finanziari della finanza Sri

• Illustrare i cambiamenti intervenuti nella struttura di corporate governance delle imprese a seguito dell’integrazione dei fattori Esg nella propria gestione e la rilevanza strategica della comunicazione non finanziaria in tema di sostenibilità e responsabilità

• Far comprendere ai partecipanti il ruolo strategico del rating Esg nell’analisi finanziaria di imprese e Stati

• Fornire ai partecipanti un quadro ampio ed esaustivo utile per valutare la compatibilità esistente tra sostenibilità degli investimenti e performance finanziarie

• Approfondire l’impatto connesso all’utilizzo di prodotti Esg nell’asset allocation della clientela Private

• Analizzare le conseguenze prodotte dalla diffusione dei prodotti Sri sulla regolamentazione dei servizi di investimento e assicurativi

Il percorso formativo è compliant con i requisiti di conoscenza e competenza previsti da Esma (30 ore annuali) ed eventualmente con i Regolamenti Efpa Italia per il mantenimento delle certificazioni Eip (10 ore annuali), Efa/Efp (20 ore annuali).

Destinatari

La Certificazione delle Competenze Esg è rivolta a Private Banker e Consulenti Finanziari.

Durata

Il programma si sviluppa in 5 giornate in aula, articolate in due moduli di rispettivamente 2 giornate di aula e 3 giornate di aula.

Prova d’esame

Al termine del percorso i partecipanti hanno a disposizione 2 settimane da impiegare nella preparazione individuale al termine del quale saranno invitati a svolgere la prova di verifica prevista per l’ottenimento della Certificazione. La prova consiste in un questionario composto da 60 domande a risposta multipla, pesate in maniera diversa rispetto all’importanza della tematica, da svolgere online sulla piattaforma e-learning Aipb.

Faculty

Docenti universitari di prestigiosi Atenei Italiani, autorevoli professionisti del settore, testimonianze di esponenti dell’industria del Private Banking, testimonianze esterne al settore.

Direzione Scientifica

La direzione scientifica è affidata al: Prof. Mauro Camelia, professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari e di Organizzazione degli Intermediari Finanziari presso il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (Disag) dell’Università di Siena.

Mantenimento della certificazione

Si prevede un mantenimento annuale della certificazione, della durata massima di 4 ore, da realizzare in modalità online. Si potranno prevedere seminari di approfondimento su specifiche tematiche.