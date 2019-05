Aipb e Itinerari Previdenziali, a Milano l’incontro “Asset innovativi e alternativi per il private banking: vantaggi per il Paese e per le performance”

Aipb, Associazione italiana private banking, e il Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali hanno organizzato per oggi, a Milano, presso Villa Necchi Campiglio, l’incontro “Asset innovativi e alternativi per il private banking: vantaggi per il Paese e per le performance”.

Di seguito il programma:

16.30 Intervento introduttivo: un approccio innovativo, una funzione sociale

Saverio Perissinotto | Vicepresidente Aipb

16.40 Asset innovativi e alternativi per il private banking: vantaggi per il Paese e per le performance

Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

16.50

PRIMA SESSIONE

Mercato, regolatori e operatori

conduce i lavori Alessandra Franzosi | Head of Pension Funds & Asset Owners Capital Markets, Borsa Italiana – Lseg

Andrea Favero | Cfa Head of Wealth Clients iShares Italy Blackrock

| Cfa Head of Wealth Clients iShares Italy Blackrock Daniele Monti | Head Of Sales & Marketing Tendercapital

| Head Of Sales & Marketing Tendercapital Carlo Angelo Pittatore | Direttore commerciale e Responsabile rete Private Banking Banca Finnat

| Direttore commerciale e Responsabile rete Private Banking Banca Finnat Daniel Schoneveld | Principal Business Development Europe Hamilton Lane

| Principal Business Development Europe Hamilton Lane Aldo Stanziale | Capo della Divisione Regolamentazione 2, Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale Banca d’Italia

18.10

SECONDA SESSIONE

Mercato, regolatori e operatori

conduce i lavori Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Fabio Carniol | Amministratore Delegato Helvetia Vita e Chiara Assicurazioni

| Amministratore Delegato Helvetia Vita e Chiara Assicurazioni Marco Orsi | Country Head of Sales Italy Syz Asset Management

| Country Head of Sales Italy Syz Asset Management Stefania Paolo | Head of Sales BNY Mellon Investment Management Italy

| Head of Sales BNY Mellon Investment Management Italy Stefano Scalera | Dirigente Generale Ministero dell’Economia e delle Finanze

| Dirigente Generale Ministero dell’Economia e delle Finanze Andrea Turi | Responsabile Ufficio Vigilanza Sgr e Oicr Consob

19.10 Conclusioni