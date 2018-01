Aipb, online il nuovo sito

di

È online il nuovo sito web dell’Associazione italiana private banking (Aipb)

Completamente rinnovato nei contenuti e nella grafica, il sito, che si caratterizza per semplicità, chiarezza e grande attenzione alla navigazione da mobile, si propone di valorizzare e dare maggiore riconoscibilità al brand Aipb in modo più coerente rispetto alla fase di rinnovamento avviato dall’Associazione nell’ultimo anno e che ha coinvolto le diverse iniziative sotto il profilo istituzionale, organizzativo e della comunicazione.

Il ridisegno del sito si è ispirato, nell’impostazione e proposizione dei contenuti, oltreché nel look and feel, a una dettagliata analisi del posizionamento del brand Aipb realizzata nel mese di settembre 2017.

“Volevamo dare vita a un sito web che rappresentasse con maggiore fedeltà il profilo distintivo della nostra Associazione e quindi di un brand credibile, autorevole e aspirazionale – ha dichiarato il segretario generale dell’associazione, Antonella Massari -. Per questo ci siamo prima di tutto interrogati su quale posizionamento avessimo e volessimo affermare in termini di valori, competenze, scelte organizzative e soprattuto come comunicare al meglio e con immediatezza questo posizionamento ai nostri stakeholder, interni ed esterni. Da ultimo, non certo per importanza, abbiamo voluto approfondire quali fossero i trend prevedibili del mercato quindi le opportunità che si presentano per la nostra industria, anche in considerazione delle evoluzioni in termini di innovazione tecnologica e nuovi target. Da questa analisi è emersa quindi una ‘brand essence’ che, in estrema sintesi, vuole rappresentare l’Associazione, e, per il suo tramite, l’industria del private banking come sempre più autorevole, trasparente, moderna, sofisticata, profondamente impegnata a favorire a ogni livello la diffusione dell’educazione finanziaria, vocata all’innovazione e aperta al confronto internazionale. Siamo molto soddisfatti del lavoro compiuto perché ci sembra che il nuovo sito rappresenti ora con più efficacia le caratteristiche uniche, distintive e positive di un’industria pienamente legittimata a dare voce a un’élite finanziaria che, attraverso investimenti dinamici e consapevoli del risparmio, concorre concretamente alla crescita economica del Paese”.

Grazie a una tecnologia altamente responsive, le pagine del sito si adattano perfettamente al dispositivo e allo schermo utilizzati, tablet e smartphone compresi. Il portale, inoltre, presenta una struttura verticale delle pagine: ciò facilita la navigazione, riduce il numero di clic per gli spostamenti all’interno del sito stesso e ne migliora la seo, consente inoltre di avere un immediato accesso alle principali attività associative: ricerca, eventi, pubblicazioni e formazione.

Il nuovo sito è il frutto di un lavoro sinergico tra branding e digital, grazie alla partnership tra Reflektor, agenzia di branding e produzione di content, e Med-use, creative digital agency dall’estesa esperienza con clienti nel settore bancario e finanziario.

“Aipb – ha sottolineato Martina Profumo, cofondatrice e brand strategy director di Reflektor – ha lavorato sulla definizione del brand e del suo nuovo posizionamento prima di intraprendere lo sviluppo del nuovo sito e ha quindi scelto di collaborare con partner in grado di creare sinergia su queste due dimensioni, rappresentando una case history all’avanguardia nel settore della Associazioni di questo tipo. Un lavoro di squadra che ci ha permesso di identificare il posizionamento più efficace perché Aipb diventi un brand aspirazionale, prestigioso ed elegante, in grado di creare valore e rappresentare l’élite di cui si fa portavoce”.

“Aipb ci ha chiesto di individuare anche nuovi caratteri tipografici e nuovi colori in linea con la nuova immagine – ha aggiunto Erik Ragni, creative director di Med-use – da questa scelta è nata la nostra proposta basata su tinte solitamente associate al mondo del lusso e dell’eleganza e la realizzazione di un layout armonioso e minimale. Il rapporto tra spazi pieni e vuoti agevola la lettura e conferisce un tono ‘minimal’ e di classe; la sintesi e la chiarezza espositiva dei contenuti esprimono un senso di trasparenza e affidabilità”.

