Aipb, al via il primo master post-universitario in private banking & wealth management

Aipb, Associazione Italiana Private Banking, lancia una nuova iniziativa pensata per giovani neolaureati, il primo master post-universitario in private banking & wealth management.

Il master Aipb, presentato nel corso di un evento tenutosi all’Università di Siena a cui hanno partecipato il professor Mauro Camelia, Università di Siena, Antonella Massari, segretario generale Aipb, Dott.ssa Silva Lepore, direttore scientifico del master e Federico Vitto, responsabile Direzione Wealth Management Banca Monte dei Paschi di Siena, è disegnato e realizzato dall’Associazione con l’obiettivo di avvicinare giovani neolaureati al mondo del lavoro.

Silva Lepore, direttore scientifico del Master, ha precisato che “il master avrà una durata di otto mesi e il piano prevede due mesi di lezioni in aula a cui seguiranno sei mesi di stage remunerati presso i 25 istituti finanziari che hanno aderito all’iniziativa”.

“Siamo molto orgogliosi – ha dichiarato Antonella Massari, segretario generale Aipb – di lanciare questo progetto, che ha l’ambizione di preparare giovani neolaureati ad entrare nel Private Banking con una base formativa ampia e disegnata sui reali bisogni del settore.

Questo primo Master vuole anticipare e rispondere ad una esigenza sempre più sentita dalla nostra industria, di formare giovani professionisti attraverso un processo formativo culturale e fortemente innovativo.

Il corso è coordinato dalla dottoressa Silva Lepore, che ha incentrato la sua carriera professionale nell’area finanza ricoprendo diversi ruoli di direzione in Sanpaolo e in Banca Sella come responsabile dei Servizi di Investimento e Private Banking.

Il corpo docente è composto da: professori universitari di prestigiosi atenei italiani, esponenti dell’industria del private banking, docenti provenienti da primari Studi Professionali, Asset Manager nazionali ed internazionali, professionisti depositari di saperi ampi e diversificati, esponenti delle principali Istituzioni di indirizzo e controllo del settore finanziario (Banca D’Italia, Consob, Ivass e Ministero dell’Economia e delle Finanze).

La data di inizio delle lezioni è prevista per il giorno 4 maggio 2020.

Il Master fornisce la preparazione necessaria per intraprendere una carriera nel campo della consulenza finanziaria. Il percorso è disegnato in linea con le recenti disposizioni normative europee in materia di consulenza agli investimenti.

Il programma, altamente innovativo nella sua impostazione, comprende sia tematiche tecniche che di cultura aziendale e finanza comportamentale e verterà inoltre, sull’evoluzione dei servizi e degli strumenti finanziari dai più tradizionali ai più tecnologicamente avanzati, alle soluzioni digitali e alla fintech collegato al private banking.

Alla formazione in aula segue l’attività formativa sul campo da svolgersi, in Italia, in stage individuali retribuiti presso gli istituti finanziari associati.