Air Italia, il 7 giugno a Roma la celebrazione del decennale dell’associazione

Domani, 7 giugno, Air Italia, l’associazione Agenti immobiliari riuniti celebrerà a Roma il proprio decennale. A partire dalle 19 presso il Casale di Tor di Quinto, in via del Casale di Tor di Quinto n. 1, verranno presentate le nuove convenzioni per gli associati alla presenza di rappresentanti delle istituzioni.

Il programma della serata prevede:

Ore 18.30 Registrazione partecipanti, visita agli stand e incontro con i partner Air Italia

Registrazione partecipanti, visita agli stand e incontro con i partner Ore 19.00 Inizio evento con saluti dei dirigenti nazionali Air Italia

Inizio evento con saluti dei dirigenti nazionali Air Italia Ore 19.15 Agenzia delle Entrate

Ore 19.30 Camera di Commercio / Borsa Immobiliare di Roma

/ Ore 19.45 Air Italia – Confabitare : Partnership e ultime novità sulle attestazioni di rispondenza dei contratti di locazione a canone concordato (dott. Eugenio Romey, Confabitare Roma)

: Partnership e ultime novità sulle attestazioni di rispondenza dei contratti di locazione a canone concordato (dott. Eugenio Romey, Confabitare Roma) Ore 20.00 Casavo la nuova convenzione esclusiva per aumentare le vendite degli associati (Edoardo Ribichesu – Casavo)

la nuova convenzione esclusiva per aumentare le vendite degli associati (Edoardo Ribichesu – Casavo) Ore 20.15 Qlip un qualificante servizio aggiuntivo da offrire ai nostri clienti (Antonio Caramia, Qlip)

A seguire la cena offerta dall’associazione.